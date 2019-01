'Alita: Ángel de combate' entusiasma a los que ya han podido verla: "Un hito de la ciencia-ficcion"

'Alita: Ángel de combate' va a ser uno de las primeras superproducciones que veamos en 2019. Inicialmente iba a dirigirla James Cameron, pero estaba tan ocupado con las secuelas de 'Avatar' que acabó pasando el testigo a Robert Rodriguez. El cineasta mexicano ha contado con un presupuesto de 200 millones de dólares para llevar a la gran pantalla el cómic 'Gunnm' y al fin han aparecido las primeras críticas, reinando el entusiasmo hacia ella.

He de confesar que no terminaba de fiarme demasiado de 'Alita: Ángel de combate'. Visualmente luce rara según lo que hemos podido ver en los diferentes tráileres y el fichaje de Rodriguez no me terminaba de encajar, pero los que ya han podido verla no han dudado en alabarla, calificándola como un hito del cine de ciencia-ficción y destacando mucho a Rosa Salazar, la gran protagonista de la función:

Saw #AlitaBattleAngel, a sci-fi genre landmark offering an immersive glimpse into a future world of haves and have-nots, with Rosa Salazar’s cyborg as its powerful avenging angel. Her photoreal CG performance is amazingly nuanced. Only complaint is the film left me wanting more. pic.twitter.com/vjhUePUfWW — Max Evry (@maxevry) January 9, 2019

#AlitaBattleAngel is a wild, visceral ride that offers kick-ass action, an immersive virtual world and a surprising amount of emotional weight. Everything rests on you loving the character of Alita and she is fully fleshed out; strong, flawed, endearing and rebellious — Paul Shirey (@arcticninjapaul) January 9, 2019

first big surprise of 2019 was how much I loved #AlitaBattleAngel. Wasn't sure going in what to expect but the story/world/visual effects and especially the 3D were so well done. The combination of @JimCameron and @Rodriguez = 👍. Can't wait to see again in @IMAX pic.twitter.com/eOmBRtQMg3 — Steven Weintraub (@colliderfrosty) January 11, 2019

Just saw Alita: Battle Angel and it kinda blew my mind. Can’t wait for everyone to see it! More anime/manga adaptations like this please! pic.twitter.com/b6vLkma46T — Hector Navarro (@Hectorisfunny) January 8, 2019

#Alita kicks serious hardcore butt. Must be experienced in 3D pic.twitter.com/pkuK1Fur7T — Chris Sylvia (@sylvioso) January 7, 2019

Recordemos que 'Alita: Ángel de combate' cuenta la historia de una ciborg abandonada en un desguace que tiene la suerte de ser encontrada por un compasivo médico de estas criaturas. La cosa se complica cuando despierta sin ningún tipo de recuerdo, teniendo además que enfrentarse rápidamente a la traicionera realidad de Iron City.

Junto a Salazar también podremos ver a Christoph Waltz, Jennifer Connelly, Michelle Rodriguez, Mahershala Ali, Jackie Earl Haley, Ed Skrein, Eiza González, Keean Johnson, Lana Condor, la gran protagonista de a 'A todos los chicos de los que me enamoré', y Casper Van Dien. 'Alita: Ángel de combate' se estrena el próximo 15 de febrero. Será entonces cuando podamos comprobar si la película está a la altura de estas primeras reacciones.