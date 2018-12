'Aladdin': primeras (y traumáticas) imágenes de Will Smith como el Genio en el nuevo remake de Disney

Precaución, fans de 'Aladdin', estas imágenes pueden herir vuestra sensibilidad, nos la miréis mucho tiempo ni antes de dormir. Hace dos meses pudimos ver el teaser tráiler del remake en imagen real que prepara Disney para 2019, sin embargo, no mostraron nada del personaje que más curiosidad despierta: el Genio, interpretado por Will Smith.

¿Cuál sería su aspecto? ¿Cómo competir con el maravilloso personaje del clásico animado? Bueno, ya tenemos la respuesta. A un par de semanas de que acabe el año, EW ha gozado de una jugosa exclusiva publicando el primer vistazo oficial a Smith caracterizado como el Genio de esta nueva versión. Sólo son fotos, quizá luego en acción resulta divertidísimo, pero ahora mismo no puede decirse que inviten al optimismo...

Will Smith: "Cada vez que haces cosas icónicas, es aterrador. La cuestión siempre es: ¿se dejó carne en el hueso? Robin [Williams] no dejó mucha carne en el hueso con ese personaje. [...] Me gusta el hecho de que nuestro Genio tiene ego y es un poco vanidoso, y le preocupa su presentación, porque ha estado haciendo esto durante mucho tiempo".

Como puedes ver, también hay nuevas imágenes oficiales de Aladdin y Jasmine, encarnados por Mena Massoud y Naomi Scott. El reparto se completa con Marwan Kenzari, Navid Negahban, Nasim Pedrad, Numan Acar y Billy Magnussen, entre otros. La moderna 'Aladdin' se estrena en cines el 24 de mayo y dos meses después será el turno de 'El rey león', otro remake con el que Disney quiere arrasar las taquillas en 2019.

Recordemos que la puesta en escena de 'Aladdin' corre a cargo de Guy Ritchie, que llega a Disney tras encadenar dos fracasos comerciales, 'Operación U.N.C.L.E.' ('The Man From U.N.C.L.E.') y 'Rey Arturo: La leyenda de Excalibur' ('King Arthur: Legend of the Sword'). Pese a todo, al realizador británico no se le acaba la suerte ya que ha comenzado a preparar su siguiente proyecto, y con repartazo.