Tráiler de 'Emboscada final': Kevin Costner y Woody Harrelson salen a cazar a Bonnie y Clyde en la nueva película de Netflix

No hay duda de que Netflix se está preocupando por su catálogo de películas, atrayendo a grandes directores (los Coen, Cuarón, Scorsese...), pero aún no ha logrado generar entre el público la confianza que transmiten sus series. A pocos días de la 91ª edición de los Óscar, donde la plataforma cuenta con uno de los caballos ganadores ('Roma'), Netflix nos deja el tráiler y el póster de una de sus nuevas producciones cinematográficas.

'Emboscada final' es el título español de 'The Highwaymen', un interesante drama que cuenta con dos veteranas estrellas como Kevin Costner y Woody Harrelson, además del gancho de contar, una vez más, la historia de Bonnie y Clyde, una pareja de criminales que sigue generando fascinación ocho décadas más tarde.

El reparto se completa con Kathy Bates, John Carroll Lynch, Kim Dickens, Thomas Mann, W. Earl Brown y William Sadler, entre otros, mientras que la puesta en escena corre a cargo de John Lee Hancock, director de 'Un sueño posible' ('The Blind Side', 2009), 'Al encuentro de Mr. Banks' ('Saving Mr. Banks', 2013) o 'El fundador' ('The Founder', 2016). Un realizador cómodo y correcto que no va a darnos grandes alegrías pero que, con un poco de suerte, habrá podido aprovechar al estupendo elenco para ofrecer un relato que merezca la pena seguir hasta el final (sin intriga alguna, claro).

El próximo 29 de marzo se estrena el film en Netflix. Esta es la sinopsis oficial: 'Emboscada Final' retrata la historia nunca antes contada de los legendarios detectives que pusieron fin a la historia de Bonnie y Clyde. Cuando todos los esfuerzos de FBI y la última tecnología forense no son suficientes para atrapar a los criminales más famosos de la nación, dos antiguos Rangers de Texas (Costner y Harrelson) deberán confiar en su instinto y en sus habilidades de la vieja escuela para cumplir con el objetivo...