Ricky Gervais está deprimido y harto de la humanidad en el tráiler de su nueva serie, 'After Life', para Netflix

Tras el éxito de su especial de stand-up 'Humanity', el divertido Ricky Gervais vuelve a Netflix con una serie de ficción, 'After Life', cuyo tráiler puedes ver arriba. Lo esperaba algo más ingenioso y fresco, pero no deja de ser un adelanto de un contenido que quizá interese más vender como una comedia, cuando me da la sensación de que va a predominar el drama o se está guardando en la chistera algún giro...

La sinopsis distribuida por Netflix aclara que 'After Life' es la historia de Tony, cuya vida perfecta es destruida cuando muere su esposa. Entonces, Tony decide vivir lo suficiente como para castigar al mundo, diciendo y haciendo lo que le plazca. Lo considera un superpoder: no preocuparse por sí mismo ni por nadie. Sin embargo, su misión se complica cuando los que le rodean intentan salvar al simpático tío que solía ser antes de quedar viudo...

El Gervais de Netflix

Podremos descubrir muy pronto qué ha preparado Ricky Gervais porque la fecha del estreno está a la vuelta de la esquina: 8 de marzo. Además del humorista, el reparto incluye a Ashley Jensen, David Bradley, Penelope Wilton, Tom Basden, Roisin Conaty, Kerry Godliman, Paul Kaye, Diane Morgan y Tony Way. Cabe destacar que Gervais ha escrito y dirigido los seis episodios que forman esta miniserie.

Han pasado cinco años desde que terminó 'Derek', la anterior serie de Gervais. Sus fans nos hemos tenido que conformar con dos largometrajes de 2016, 'Special Correspondents' y 'David Brent: Life on the Road' (ambos también para Netflix), donde el británico no ha estado muy inspirado. No obstante, su excelente monólogo 'Humanity' demuestra que aún tiene mucho que decir, y espero que 'After Life' lo confirme.