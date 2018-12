Primer vistazo a 'Black Mirror: Bandersnatch', la misteriosa película de la serie de culto que se estrena en breve

Por fin. Aquí tenemos el primer vistazo oficial a 'Black Mirror: Bandersnatch', esperadísimo regreso de la aclamada serie creada por Charlie Brooker. Aunque en un principio se pensaba que era el nombre de un episodio, ha resultado ser la primera original película de 'Black Mirror'. Y parece que en Netflix adoran las sorpresas porque se estrena este próximo viernes, 28 de diciembre.

Y lo único que ha mostrado hasta ahora es esa imagen de arriba. Quizá no necesitamos más. No está confirmado pero se sabe que 'Bandersnatch' contiene 312 minutos, en torno a cinco horas de metraje, así que todo apunta que es ese rumoreado "especial" interactivo al estilo de 'Elige tu propia aventura', donde el espectador podrá tomar decisiones sobre el transcurso de la historia.

Volviendo a la foto, de izquierda a derecha, los actores son Fionn Whitehead (el protagonista de 'Dunkerque'), Will Poulter ('El corredor del laberinto', 'Detroit') y Asim Chauldhry ('Hoff the Record', 'People Just Do Nothing').

La historia gira en torno a un joven programador que adapta una novela fantástica en forma de videojuego; pronto, la realidad y el mundo virtual se entremezclan, creando confusión... Al parecer, todo se inspira en un auténtico videojuego titulado 'Bandersnatch' y desarrollado por Imagine Software en 1984, que jamás fue lanzado al público.

Tal como informa Indiewire, 'Black Mirror: Bandersnatch' ha sido dirigida por David Slade, responsable de 'Hard Candy' o '30 días de oscuridad' que ya trabajó antes en la serie realizando el episodio 'Metalhead', de la cuarta temporada. Asimismo, se ocupó de la puesta en escena de episodios de 'Breaking Bad', 'Hannibal' y 'American Gods'.