Primer teaser de 'El irlandés', el drama criminal de Martin Scorsese con el que Netflix prepara el asalto a los Óscar 2020

Que Martin Scorsese tenga nueva película es un acontecimiento para cualquier amante del séptimo arte, aunque lamentablemente muchos no vayamos a poder verla en una sala de cine. Decía recientemente el compañero Ángel Sucasas que Netflix quiere vender la idea de que ellos son el nuevo Hollywood, y qué mejor forma de hacerlo que anunciar lo próximo de Scorsese durante la gala de los Premios Óscar.

Mientras todos estábamos pendientes de saber qué películas y artistas se llevaban las estatuillas doradas, Netflix presentó el primer teaser tráiler de 'El irlandés' ('The Irishman'), sin duda uno de los grandes estrenos de 2019. Y es que como adelanta el vídeo, no sólo es lo nuevo de Scorsese, el reparto es increíble, un sueño hecho realidad.

Robert de Niro, Al Pacino, Joe Pesci y Harvey Keitel protagonizan este ambicioso drama criminal que será distribuido por Netflix en otoño. Llegará a salas de cine para poder competir en los Óscar pero, como pasó con 'Roma', está por ver si el gigante del streaming consigue llegar a un acuerdo con los exhibidores en países como España, donde por lo visto tenemos otra idea de cuáles son las mejores formas de vender entradas...

El guion lo firma Steve Zaillian ('La lista de Schindler', 'Gangs of New York') y se basa en la novela de Charles Brandt 'I Heard You Paint Houses'; el título se menciona en el teaser porque es un código para contratar a asesinos a sueldo. La historia se centra en Frank Sheeran, un criminal al que la mafia recurre para realizar "trabajos"; se cree que liquidó a más de 25 personas.

Y por su parte, Disney presentó 'El rey león'

No sólo Netflix quiso aprovechar la entrega de los Óscar para presentar uno de sus estrenos más potentes, Disney también quiso el escaparate y es muy llamativo el título que eligió: el remake de 'El rey león' en acción real. Además de un clip que es básicamente el teaser tráiler ya mostrado hace meses, la major más poderosa de Hollywood quiso entusiasmar a sus fans con este bonito póster: