La precuela de 'El cristal oscuro' muestra sus primeras imágenes y Netflix anuncia un reparto de infarto

Netflix está dispuesto a recoger todo nicho de nostalgia y recuperar grandes clásicos y cintas de culto para nuestro deleite. En esta ocasión toca hablar de 'The Dark Crystal: Age of Resistance', la precuela en forma de serie de 'El cristal oscuro' de Jim Henson.

Tras conocer los primeros detalles del proyecto, incluyendo a Louis Leterrier como director y Brian Froud como responsable del diseño, ya hemos podido ver las primeras imágenes de esta serie, que verá la luz en algún momento de 2019 con la siguiente sinopsis:

El mundo de Thra agoniza. El cristal de la verdad está en su corazón, una fuente de poder inédito. Pero está dañado, corrompido por el maléfico Skeksis, y una enfermedad se esparce por la tierra. Cuando tres Gelflings descubren la terrorífica verdad detrás del poder del Skeksis, una aventura comienza mientras los fuegos de la rebelión se prenden y la batalla épica por el planeta comienza.

Además Netflix ha anunciado quién prestará voces a los protagonistas y personajes de 'The Dark Crystal: Age of Resistance'. Y la verdad es que es un reparto que va a dar envidia a todos los que vean las series animadas en versión doblada: Taron Egerton (Kingsman), Anya Taylor-Joy (The Witch), y Nathalie Emmanuel ('Juego de Tronos') serán los tres héroes gelflings.

Pero ojo, que estarán también Mark Hamill, Jason Isaacs, Helena Bonham-Carter, Natalie Domer, Toby Jones, Mark Strong, Alicia Vikander, Simon Pegg, Andy Samberg y muchos más grandes actores actuarán en esta ambiciosa producción.

A ver si en breve Netflix nos da ya una pequeña muestra de cómo quedan en movimiento estos nuevos diseños. En principio parece que conservan parte del encanto de lo creado por Froid en su momento.