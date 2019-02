No te necesito Marvel: estos son los superhéroes con los que Netflix quiere competir con Disney+

Las cancelaciones de 'Jessica Jones' y 'Punisher' ha confirmado la ruptura total entre Marvel y Netflix. El inminente lanzamiento de una nueva plataforma de streaming por parte de Disney seguramente ha sido uno de los motivos detrás de esa decisión, pero la apuesta de Netflix por lor superhéroes va mucho más allá de ese universo que estaba controlado por otros.

Eso ha llevado a Netflix a ir desprendiéndose de las series no producidas por la propia compañía, asegurándose así su permanencia en todo momento en su catálogo. En lo referente a las obras de superhéroes ya había comenzado a diversificar antes de que las sorprendentes cancelaciones de 'Iron Fist' y 'Luke Cage' precipitasen la desaparición del resto. Ahora vamos a repasar qué tiene entre manos Netflix para no necesitar más a Marvel:

'The Umbrella Academy'

Uno de los estrenos más recientes de Netflix es esta adaptación de este cómic escrito por Gerard Way e ilustrado por Gabriel Bá. No todos los que la han visto han quedado entusiasmados con el resultado, pero en líneas generales sí se ha notado una acogida positiva tanto por parte de crítica como de público y sería raro que no fuese renovada por una segunda temporada. Eso sí, Netflix todavía no se ha pronunciado al respecto.

La serie cuenta la historia de un grupo de superhéroes con algo muy peculiar en común: ninguna de sus madres estaba embarazada cuando dieron a luz. El grupo se disolvió durante la adolescencia para reencontrarse cuando el "padre" de todos ellos fallece en extrañas circunstancias. Entonces se reúnen para investigar lo sucedido y lidiar con un peligro que amenaza a toda la humanidad.

Millarworld

Netflix se hizo con Millarworld antes de la ruptura con Marvel, aunque el acuerdo se hizo público prácticamente a la vez que el anuncio de Disney de la creación de su propio canal de streaming. Difícil no ver ahí una maniobra para cubrirse las espaldas de cara al futuro y también no ver a todos los proyectos en marcha como el sustituto ideal para la pérdida de los superhéroes de Marvel.

Recordemos que varias obras de Mark Millar como 'Kick-Ass' o 'Kingsman' ya han sido adaptadas a la gran pantalla, pero en su haber hay unas cuantas obras más de superhéroes que Netflix quiere exprimir haciendo tanto series como películas y programas infantiles basados en sus personajes. Por ahora, hay dos series y tres películas oficialmente en marcha, aunque solamente dos de estos cinco proyectos encajan como obras de superhéroes.

La que parece estar más avanzada es la serie de 'Jupiter´s Legacy', que cuenta la historia de la primera generación de superhéroes, la cual obtuvo sus poderes durante los año 30. Actualmente son respetados por todos y sus hijos están haciendo todo lo posible para estar a la altura del legendario legado de sus padres.

Hace apenas unos días se anunció que Josh Duhamel, Leslie Bibb, Ben Daniels, Elena Kampouirs, Andrew Horton y Matt Lanter iban a liderar el reparto. Por su parte, Steven S. DeKnight ejercerá como showrunner, papel que ya desempeñó en la primera temporada de 'Daredevil'. Por ahora no hay fecha de estreno,pero esta serie debería ser lo primero que veamos en Netflix del Millarworld.

Mucho menos se sabe sobre 'Huck', porque solamente se sabe que Ted Melfi, nominado al Óscar por 'Figuras ocultas', ejercerá como guionista, aunque la película ya tiene su propia página en Netflix. 'Huck' cuenta la historia de un superhéroe que recuerda a Superman y potencia los valores positivos del personaje hasta el punto de que parece demasiado bueno. Sus vecinos le agradecen sus buenas acciones manteniendo el secreto de sus habilidades, pero todo cambia cuando un desconocido llega al pequeño pueblo en el que vive y alerta a los medios de su existencia.

'Past Midnight' y 'Super-Normal'

Netflix también tienen en marcha dos películas de superhéroes ajenas al Millarworld: 'Past Midnight' y 'Super-Normal'. La primera está producida por los Hermanos Russo y dirigida por Rick Famuyiwa, el mismo realizador que durante un tiempo estuvo asociado a la nueva película de 'The Flash' para Warner. Los detalles sobre su historia permanecen bajo llave, pero se sabe que contará la historia de un vigilante y superhéroe para la que estaban intentando fichar a Keanu Reeves como protagonista.

Por su parte, 'Super-Normal' es una comedia que pretende ser un giro subversivo a los relatos de superhéroes tan habituales en Hollywood durante los últimos años. El proyecto se anunció a finales de 2017 y no ha vuelto a saberse nada de él, pero es probable que se deba a que Daisy Ridley ha estado muy ocupada con el Episodio IX de Star Wars, ya que ella protagonizará la película junto a Josh Gad y Luke Evans.

Es cuestión de tiempo que anuncien nuevos proyectos y no conviene olvidar que por ejemplo Netflix tiene en su catálogo 'Titans' fuera de Estados Unidos, por lo que está claro que le interesan este tipo de obras.