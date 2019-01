Netflix no repara en gastos: Chris Evans y Tom Holland lideran una de sus nuevas películas, 'The Devil All the Time'

Hace un par de días os contábamos que Netflix había decidido subir sus tarifas entre un 13% y un 18% en el que es el mayor encarecimiento del servicio desde el lanzamiento de su servicio. Pues bien, parece que la plataforma de streaming va a dar buen uso a esos dólares extra que va a percibir de cada suscriptor.

Esto lo digo basándome en la nueva película original que ya se está cocinando en Netflix, cuyo reparto principal estará compuesto por —agarraos, que vienen curvas— Chris Evans, Tom Holland, Robert Pattinson, Bill Skarsgard, Mia Wasikowska, y Eliza Scanlen. El caché de todos estos rostros más que conocidos, barato, lo que se dice barato, no es.

El largometraje en cuestión se titula ‘The Devil All the Time’, y según se ha descrito en el tuit de la cuenta oficial @seewhatsnext, a través de la que se ha realizado el anuncio, se trata de ”un gótico del medio oeste centrado en una pareja de asesinos en serie, un predicador con una crisis de fe y un sheriff corrupto, en una historia contada a través de dos décadas”. Sí, huele a ‘True Detective’ desde kilómetros de distancia.

Chris Evans, Tom Holland, Robert Pattinson, Bill Skarsgard, Mia Wasikowska, and Eliza Scanlen will star in “The Devil All The Time,” a midwestern gothic involving a serial killer couple, a faith-testing preacher, and a corrupt local sheriff in a story told across two decades pic.twitter.com/C0mMe0y2K7