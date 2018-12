Si 'Friends' vale 100 millones, ¿cuanto cuesta 'The Office'? La serie de Universal es la más vista en Netflix

Aunque en otros países ni siquiera está en Netflix (en España, por ejemplo, está en Amazon Prime Video) la presencia de 'The Office' en el catálogo estadounidense de la plataforma es más que suficiente: NBC Universal, dueña de la serie, informa que la sitcom genera más horas de visionado que cualquier otro programa en Netflix, según les ha comunicado el propio servicio de streaming.

Lo cual hace que ya haya quien se pregunta por el futuro de la serie en Netflix, sobre todo con los abundantes rumores de que Universal va a anunciar, cómo no, su propia plataforma. Lo curioso de la situación es que Netflix tiene otro éxito en su catálogo, 'Friends', que tiene audiencias menores pero por la que está dispuesta a pagar cantidades elevadísimas. Informa el Wall Street Journal que WarnerMedia, propietaria de la sitcom, ha extendido los derechos de emisión exclusivos de las diez temporadas de la serie por 100 millones de dólares, solo durante 2019.

De nuevo, puede que el tiempo sea tan limitado porque Warner posiblemente anuncie durante los próximos meses su propio servicio de streaming, y quizás desee que 'Friends' esté en su catálogo. En cualquier caso, no está claro si Warner la retendría en exclusiva o a cambio de un descuento en esos 100 millones (de la cifra informa The New York Times) para emisión compartida con Netflix.

Según informa el diario, el motivo de que la cifra sea tan alta es que 'Friends' tenía otros pretendientes, lo que posiblemente ha desencadenado una guerra de pujas. Hulu y Apple (que no tiene servicio de streaming aún, pero adivinad) también estaban interesados en las movidas neoyorkinas de Ross, Rachel y compañía. Recode asegura que Hulu no estaba dispuesta a pagar más de 30 millones de dólares al año por la serie, menos del triple de lo que ha acabado poniendo la todopoderosa Netflix.