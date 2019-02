"A mí me gusta el original". El autor de 'El diario de Noa' opina sobre el final alternativo de Netflix

Son muchas las películas que cuentan con diferentes montajes, pero no es habitual que uno de ellos aparezca por sorpresa. Eso es lo que ha sucedido en el caso de 'El diario de Noa', ya que la popular adaptación de la novela de Nicholas Sparks ha llegado a Netflix UK con un final alternativo -o censurado- al que vimos en cines y los fans de la película no han tardado en quejarse por ello.

En este nuevo final -cuidado con los spoilers- ya no vemos a los dos protagonistas cogidos de la mano justo antes de morir, ya que el plano se corta justo cuando se tumban en la cama y pasa de seguido a unos pájaros volando sobre un lago. La polémica ha sido tal que el propio Sparks no ha tardado en pronunciarse sobre lo sucedido:

Una respuesta bastante diplomática, ¿pero qué es exactamente lo que ha sucedido en este caso, ha censurado el final Netflix UK o ha pasado algo diferente? La compañía no ha tardado en salir al paso de las quejas con este tuit:

Things you should know…



– we did not edit the notebook

– an alternate version exists and was supplied to us

– we are getting to the bottom of it asap

– apparently some films have more than one ending?!