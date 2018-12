'A ciegas' logra un nuevo récord para Netflix: en su primera semana la vieron 45 millones de suscriptores

'A ciegas' ('Bird Box') es el nuevo bombazo de Netflix. El thriller post-apocalíptico fue visto por 45 millones de suscriptores en una sola semana, lo cual supone un nuevo récord para la plataforma de streaming. La compañía lo anunció a través de un mensaje en su cuenta oficial de Twitter donde daba la cifra exacta de cuentas de Netflix donde la película ya ha sido reproducida:

Took off my blindfold this morning to discover that 45,037,125 Netflix accounts have already watched Bird Box — best first 7 days ever for a Netflix film! pic.twitter.com/uorU3cSzHR