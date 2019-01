Las 27 mejores series españolas que puedes ver en Netflix, HBO, Amazon, Movistar+ y otras plataformas de VOD

En esta era del streaming, uno de los efectos secundarios del auge de las plataformas es que muchas series emitidas hace tiempo en televisión tradicional, (algunas de ellas incluso olvidadas) se ven con una segunda vida gracias a que están disponibles en Netflix, Amazon o en cualquier otra plataforma de vídeo bajo demanda.

Famosos son casos como 'La casa de papel' o 'El ministerio del tiempo' que han visto en Netflix un escaparate internacional insólito hasta el momento. Pero junto a ellas hay otras grandes ficciones patrias que merecen la pena y hoy vamos a repasar las 27 mejores series españolas que podemos ver en Netflix, HBO, Movistar, Amazon Prime Video, Sky y Filmin.

'Arde Madrid'

Arrasó en los Premios Feroz y ha sido una de las series más populares, y mejores, de 2018. La propuesta de Paco León y Anna R. Cuesta es una atrevida y cómica visión de la España castiza —abrazando lo tradicional sin despresrigiarlo— a través de la estancia de Ava Gardner (Debi Mazar) en la capital.

'Arròs Covat' ('Arroz pasado')

Juanjo Sáez es el creador tanto en guion como de aspecto gráfico de estas tiras de humor emitidas originalmente por TV3. Animación adulta dirigida por Kike Maíllo en el que nos encontramos con la llegada al "mundo adulto" de Xavi Masdéu, nuestro protagonista. Pudo verse en el resto de España gracias a TNT, en su bloque de Adult Swim.

'Bajo sospecha'

De la mano de los responsables de Bambú, con 'Bajo sospecha' se metieron de lleno en el thriller de secretos y mentiras en un pueblo abatido tras la desaparición de una niña el día de su primera comunión. La segunda temporada, con un caso distinto, es a mi juicio bastante más floja. Pero la primera es digna de mención.

'Capítulo 0'

Es curioso el poco ruido que hizo el estreno el año pasado de lo último de los "chanantes". En 'Capítulo 0' nos encontramos con la perfección del estilo y técnica de Joaquín Reyes, Ernesto Sevilla y compañía en una parodia fantástica de multitud de series

'Carlos, Rey Emperador'

Algo de mala decisión tuvo 'Carlos, Rey Emperador', secuela de 'Isabel' al tener que repasar algo apresuradamente (17 episodios para cuarenta años de reinado) la historia de Carlos I de España y V de Alemania. Fantásticamente realizada, su temporada única no daba tiempo al respiro aun procurando reflexionar sobre el nacimiento del imperialismo que gobernó parte de Europa y América durante el siglo XVI.

'La casa de papel'

Un atraco perfecto y planificado hasta el últimísimo detalle se convirtió en uno de los últimos fenómenos de la televisión española. Sí, hablamos de 'La casa de papel', el impresionante thriller de Antena 3 que se convirtió en fenómeno global cuando Netflix la puso a disposición de todo el mundo.

'El Caso. Crónica de sucesos'

Una serie que quizá hubiera merecido mejor vida tras una muy buena primera y única temporada. Creada por César Benítez y Aitor Gabilondo sobre una idea de Fernando Guillén-Cuervo (quién, además, protagoniza), en 'El caso' nos encontramos con el día a día de un semanario de noticias encargados de rastrear algunos de los crímenes más tremendos a la par que intentavan evadirse de la censura franquista.

'Crematorio'

Antes de Movistar+, Canal+`se adentró en el campo de la ficción española con algunas notables apuestas. Una de ellas fue 'Crematorio' con Pepe Sancho en el papel de un codicioso constructor dispuesto a conseguir como sea materializar su gran proyecto urbanístico. Es una de las primeras series españolas con las que vimos que otro tipo de ficción era posible.

'El día de mañana'

Un brillante rompecabezas. Así titulábamos nuestra crítica de 'El día de mañana', una magnífica serie sobre un enigmático y algo buscavidas joven atrapado en el conflicto social de la Barcelona del tardofranquismo. El dúo protagonista, Oriol Pla y Aura Garrido está espléndido, con un delicado Mariano Barroso como director.

'Estoy vivo'

Todavía no sabemos si tendrá tercera temporada, pero 'Estoy vivo' puede ser perfectamente una de las mejores series que ha parido TVE en el último lustro. Un entrañable y vibrante drama sobrenatural y familiar con Javier Gutiérrez, Anna Castillo y Alejo Sauras de protagonistas.

'Fariña'

Fue una de las sensaciones de 2018 y un thriller de los que necesitamos más en la televisión nacional. Una magnífica recreación de la historia del narcotráfico en Galicia protagonizado por Javier Rey en el papel de Sito Miñanco, el principal capo de la droga.

'Gran Hotel'

Mientras ABC pone en marcha su propia adaptación, no está de más recordar en esta lista a 'Gran Hotel', el primer gran bombazo de Bambú (que no su primera gran serie). Con el toque de culebrón que caracteriza a sus series, nos encontramos con la historia de la muerte de una encargada de planta de un suntuoso hotel de principios de siglo XX.

'Isabel'

En cuestión de series históricas es donde TVE intenta llevarse la corona y donde tiene mucho que contar. Aunque ya hemos visto en esta misma lista su secuela, las tres temporadas de 'Isabel' son la última gran serie de este género que hemos visto. Una generosa Michelle Jenner interpreta a la reina castellana desde su juventud hasta su muerte.

'Merlí'

Con Movistar anunciando recientemente un spin off, 'Merlí' es una de las series adolescentes más interesantes del último lustro. Protagonizado por Francesc Orella como un profesor de filosofía tosco pero con una gran pasión por su trabajo y por transmitir el amor por el pensamiento libre. Es una ficción fuertemente didáctica pero sin olvidar su toque de serie de instituto y lo que conlleva.

'El ministerio del tiempo'

Con una cuarta temporada en negociaciones, según pudimos saber a finales de 2018, nos encontramos con una ficción sensacional de viajes en el tiempo e Historia de España. Creada por Javier Olivares, durante sus tres temporadas hemos podido disfrutar de episodios magníficos y grandes guiños culturales e históricos por parte de la patrulla.

'Los misterios de Laura'

No veáis la ilusión que me ha hecho ver que en Amazon estaba disponible 'Los misterios de Laura', un divertido drama policiaco con una madre separada intentando conllevar su vida de reputada y sagaz detective con la crianza de dos bestias del infierno hijos. Un buen drama que recoge el relevo de las series clásicas de misterio y asesinato.

'Nit i dia' ('Noche y día')

Con 'Nit i dia', TV3 se ha metido de lleno en la construcción del thriller criminalístico con una gran factura técnica y casos tremendamente interesantes protagonizada por Clara Segura, que interpreta a una joven médico forense en su día a día dentro de la policía.

'Los nuestros'

A pesar de que la segunda temporada ha empezado bastante decepcionante, la primera 'Los nuestros' fue una de las escasas joyas españolas de la cosecha de 2014. Hugo Silva y Blanca Suárez se metieron durante sus tres episodios en la carne de dos boinas verdes en una peligrosa misión en Mali.

'Paquita Salas'

Creada originalmente para Flooxer, pronto esta comedia se convirtió en todo un fenómeno auspiciado por los directores de moda, los Javis y Brays Efe, que da vida a una representante de artistas que se aferra como un clavo ardiendo a una fama ya perdida. Su éxito fue tal que Netflix decidió hacerse con la serie y encargar una segunda temporada que es aún mejor que la primera.

'La peste'

Fue la principal apuesta de ficción de Movistar+ desde que decidieron hacerse un hueco en el cada vez más competitivo mundo de la producción televisiva y la verdad es que la jugada les salió de perlas con un espectacular relato de época.

'Polseres Vermelles' ('Pulseras rojas')

Famosa fue la promoción que tuvo Antena 3 de 'Pulseras rojas' con la célebre frase "la serie que emocionó a Spielberg" (produciría el remake norteamericano). Originaria de TV3, Pau Freixas y Albert Espinosa contaron la tierna historia de un grupo de chicos, niños y adolescentes, en su lucha contra el cáncer.

'El Príncipe'

Lo peor que se puede decir de 'El Príncipe' es que se le nota que es producción de Telecinco y que, por tanto, juegan algo con las tramas románticas de guapos que no terminan de encajar. Sin embargo, eso no quita con que nos encontremos con un trepidante thriller de acción y todo un fenómeno.

'¿Qué fue de Jorge Sanz?'

David Trueba y Jorge Sanz ya se embarcaron en la comedia semi-autobiográfica en un momento en que esas series apenas llegaban al público español ('El show de Larry David' era una honrosa excepción). Tres temporadas (especiales incluídos) de comedia más que potente y excepcional.

'Sé quien eres'

Pau Freixas es el responsable de una de los últimos grandes thrillers nacionales de los últimos años. En 'Sé quién eres' nos encontramos con el caso de la misteriosa amnesia de un implacable abogado tras sufrir un accidente de tráfico. Sin embargo, nada es lo que parece ya que podría estar implicado en la desaparición de una alumna suya.

'El tiempo entre costuras'

Una de las adaptaciones que marcó un antes y un después en la ficción española es la de la novela de María Dueñas. Adriana Ugarte protagoniza una superproducción (a nivel español, claro) sobre una joven modista que lo deja todo por irse a Tánger con su amado.

'Vergüenza'

Probablemente, el género del humor incómodo sea uno de los más provocadores que existen. Claro, la clave consiste en que nos incomoda tanto como a sus protagonistas y la serie de Juan Cavestany y Álvaro Fernández-Armero lo logra con creces a través de las vivencias de un matrimonio de mediana edad especializado en meterse "en jardines".

'Vis a Vis'

Ahora mismo FOX está emitiendo los últimos episodios de su cuarta temporada y nos encontramos con una trepidante serie carcelaria protagonizada por un grupo de presas. El comienzo muestra el primer día de Maca (Maggie Civantos) en Cruz del Sur y su dura adaptación al violento ecosistema de la cárcel.

Por supuesto que esta lista, como todas, no está hecha al gusto de todos, pero me gustaría saber qué series españolas, para vosotros, os sobran y cuales no deberían haber faltado en esta lista.