Las nueve mejores películas para celebrar el fin de año

Se acaba el año. Ha llegado el momento de vestir algo rojo para la cena. Un complemento, una pieza de ropa interior de encaje… lo que sea. Quemar los deseos, los propósitos del año y tratar de resetear aspectos con los que no estamos contentos. Dejar atrás lo malo y prepararse para recibir lo bueno.

Nochevieja es una velada especial en la que también podemos ver alguna que otra película con esa ambientación y así evitar el horror de ver un sinfín de actuaciones musicales en playback que se grabaron el otoño pasado.

Mi gran noche

Precisamente ese mundillo del vodevil pre-grabado es el epicentro de una de las últimas películas de Álex de la Iglesia, una sátira ibérica con un reparto coral entregado en cuerpo y alma al noble arte del entretenimiento catódico festivo. Como casi siempre sucede con el cine del director de las extraordinarias 'El día de la bestia' o 'Muertos de risa', el resultado es adrenalínico e irregular, pero nadie duda de su eficacia en una noche como la de hoy.

Días extraños (Strange days)

Visionaria, trepidante, sexy, punk, clásica, moderna... el tiempo ha tratado muy bien a uno de los mejores trabajos de Kathryn Bigelow, una historia que de estar ambientada en esta nochevieja, funcionaría igual. 'Dias extraños' es una película llena de imperfecciones que solo la hacen mejor.

El resplandor (The Shining)

Vale, aquello era una celebración del cuatro de julio, pero no me digáis que el ambientillo y la durísima climatología que bañaba en ventisca el exterior del Overlook no la hacen una candidata ideal para ver esta noche a poder ser en familia. Verás las caritas que se les quedan a las primas pequeñas.

El fin de los días (End of days)

Peter Hyams es un artesano con una serie de películas intachables con las que creó tendencia entre los setenta y los noventa. 'El fin de los días' es una entrañable pesadilla ambientada en una noche como la de hoy en la que el diablo venía a robar la esposa del mismísimo protagonista de 'Depredador'. Claro, luego pasa lo que pasa.

Four Rooms

Una divertida y muy negra comedia entre amigos a la que el tiempo va poniendo poco a poco en su sitio. Mientras sus responsables se dedicaban a jugar con juguetes mucho más aparatosos, aquí poco menos que teatralizaban una seris de rocambolescas historias unidas por un botones.

La señal (The Signal)

David Bruckner, director de la muy recomendable 'El ritual', debutaba con esta simpática historia de violencia rabiosa en tres partes, con lo que eso conlleva. Un reparto de rostros habituales en el género y mala baba para una mezcla algo deslavazada pero con alguna idea ingeniosa. Una variante de 'Cell' que tampoco llega más lejos que la versión cinematográfica de la novela de Stephen King.

El tren del terror (Terror train)

Un asesino enmascarado que dispuesto a arruinar la nochevieja a un puñado de estudiantes universitarios responsables de una broma de mal gusto a bordo de un tren. En el año de 'Prom night: Llamadas de terror' la buena de Jamie Lee Curtis seguía esquivando asesinos en serie con careta.

Cronos

Venga, si 'El resplandor' podía estar en la lista, por qué no iba a poder usar el debut de Guillermo Del Toro como director. Nochevieja juega un papel importante en esta historia sobre vampiros con el sello que solamente el director de 'La forma del agua' puede inculcar al género fantástico.

Fin de año maldito (New Year's Evil)

No era posible que una festividad se quedase sin slasher, así que cerramos la lista con el genuino slasher de nochevieja. Alguna idea original (las franjas horarias) y el desparpajo de Cannon Films hacen de 'Fin de año maldito' una apuesta ganadora para esta noche.