Las 26 grandes películas de 2018 que no te puedes perder, según el equipo de Espinof

Con el mes de diciembre —y, en consecuencia, el año— escapándosenos entre los dedos, sólo nos queda echar la vista atrás y hacer el balance de rigor de un curso cinematográfico 2018 que, con sus altibajos, nos ha dejado un surtido de largometrajes extraordinarios que hemos decidido agrupar en este artículo, confeccionado entre todos los miembros del equipo de Espinof.

A continuación os dejamos con una lista compuesta por las que consideramos como las 26 mejores películas del año. Una selección acotada por los estrenos de la cartelera española entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018 tras la que podréis ver las listas individuales de cada uno de nuestros editores.

'Hereditary'

La primera película de Ari Aster sólo puede confinarse dentro de los límites del TERROR. De ese que se escribe en mayúsculas, del que deja un poso en tu cerebro difícil de borrar, del que te persigue noche tras noche evitando que concilies el sueño, del que marca un antes y un después para hacer historia.

'El hilo invisible' ('The Phantom Thread')

‘El hilo invisible’ nos trae de vuelta al mejor Paul Thomas Anderson con una película que es prima lejana de ‘Rebeca’ (...). A su gran dirección y fantástico acabado técnico hay que sumar un trío protagonista que borda sus papeles y que hace que todos esos pequeños espacios que deja el guion se lleven de forma estupenda.

'Lo que esconde Silver Lake' ('Under the Silver Lake')

Pese a las apariencias, 'Under the Silver Lake' no lanza al espectador una avalancha de guiños que solo interpretarán los iniciados, pero están ahí para quien quiera exprimirlos (...). Todo está conectado, y eso ya nos lo habían dicho otras veces, pero pocas de forma tan inteligente, divertida y apasionante como en 'Under the Silver Lake'.

Crítica de 'Lo que esconde Silver Lake', por John Tones

'Spider-Man: Un nuevo universo' ('Spider-Man: Into the Spider-Verse')

Más allá de prodigios audiovisuales y guiones calculados al milímetro, lo que más pesa a la hora de valorar 'Spider-Man: Un nuevo universo' es el inmenso corazón volcado en cada apartado de su concepción. Algo que se extrapola directamente a su historia, que nos recuerda que todos y cada uno de nosotros podemos ser superhéroes.

'Roma'

'Roma' no sólo es una de las mejores películas de la década; es un gigantesco milagro que ignora cualquier tipo de desvío para encontrar su camino directo al corazón. Una muestra de cine inmejorable, inigualable e irrepetible.

'Infiltrado en el KKKlan' ('BlacKkKlansman')

‘Infiltrado en el KKKlan’ logra equilibrar a la perfección sus dos facetas -entretenimiento y denuncia-, introduciendo además un elemento de suspense creciente por la actividad de los miembros del Klan que deriva en un emocionante tramo final (...) es una gran película en la que Spike Lee logra que todo funcione a muy buen nivel.

'Isla de perros' ('Island of Dogs')

'Isla de perros' merece ser etiquetada como una exquisita anomalía dentro del cine animado. Un auténtico regalo para los sentidos que, además de tender puentes entre Wes Anderson y el espectador menos receptivo con su obra, nos recuerda que las filias y fobias particulares no son concluyentes para disfrutar de un largometraje cuando este supura magia entre sus fotogramas.

'Mandy'

'Mandy' demuestra perfectamente que en el cine de género no importa tanto el qué como el cómo, y plantea una sencilla historia que no solo hemos visto mil veces, sino que, de hecho, a sus villanos los vimos mil veces ya en los setenta (...) hay que verla para creerla, porque si hay algo que rebosa sentido es esta ópera del exceso, obra de un autor que ya es un básico del fantástico moderno.

'Ha nacido una estrella' ('A Star is Born')

‘Ha nacido una estrella’ es una gran película que sabe cómo abordar una historia ya conocida resultando fresca, sincera y emocionante. La sorprendente madurez en la puesta en escena de un debutante ayuda lo suyo, pero son las interpretaciones de Lady Gaga y Bradley Cooper las que llevan este remake a otro nivel y lo convierten en uno de los títulos imprescindibles de lo que llevamos de 2018.

'Misión: Imposible - Fallout' ('Mission: Impossible - Fallout')

Christopher McQuarrie se ha puesto de nuevo tras las cámaras al frente de la franquicia tras la notable 'Nación secreta' haciendo lo único que podía hacer para mantener viva —y de qué manera— la llama: subir las apuestas existentes a un nuevo nivel tomando como base un acertado "cuanto más grande, mejor". Una premisa que ha dado como resultado una descomunal y electrizante 'Misión: Imposible - Fallout' que se eleva como el mejor blockbuster de la temporada y una de las mejores cintas de acción de los últimos tiempos.

'The Florida Project'

Con la maravillosa 'The Florida Project', el director y guionista Sean Baker vuelve a retratar la cara B norteamericana, marginal y oculta tras la gran fachada de lujo y prosperidad, transportándonos a aquellos años en los que todo era mucho más sencillo con un agridulce ejercicio de punto de vista capaz de ablandar corazones con la mayor de las ternuras y, al mismo tiempo, destrozarlos mientras nos recuerda que los cuentos de hadas no están hechos para el pueblo llano.

'Aniquilación' ('Annihilation')

‘Aniquilación’ es una estupenda cinta de ciencia-ficción en la que autor da un paso adelante respecto a lo que ya nos había ofrecido en ‘Ex Machina’. También es toda una rareza en el panorama actual y una pena que haya acabado en Netflix en lugar de poder disfrutarla en pantalla grande, pero sus fortalezas son tales que el hecho de perder cierto impacto visual no resta lo más mínimo.

'Cold War'

Pawlikowski vuelve a recurrir a la fotografía en blanco y negro para crear una película increíblemente hermosa, un obra extraordinaria donde cada escena, cada plano, cada instante de esta trágica historia, es una obra de arte que podrías quedarte admirando durante horas. Sí, es así de buena. Un inmediato clásico.

'Black Panther'

‘Black Panther’ es un estupendo entretenimiento que además se acuerda de que también puede ser una buena película más allá de su naturaleza como espectáculo visual (...) Tiene además una personalidad muy trabajada que llega a todos los niveles, chocando ligeramente de entrada y luego haciendo que cada vez sea más disfrutable.

'Call Me By Your Name'

‘Call Me By Your Name’ es una maravilla, una película que te deja con una sonrisa en la boca por lo bien que hace todo lo propone hasta los títulos de créditos finales son maravillosos- y que además te deja una sensación de bienestar similar a esas brisas inesperadas en una volcánica tarde de verano. Es ni más ni menos que una de las mejores películas románticas de los últimos años.

'El malvado zorro feroz' ('Le Grand Méchant Renard et autres contes')

‘El malvado zorro feroz’ es una notable comedia animada con suficientes alicientes para que todos los miembros de la familia disfruten con ella. Sabe al mismo tiempo ser ingenua y un poquito gamberra, combinando también la sencillez de las fábulas con la agilidad más propia de los Looney Tunes y que el resultado siempre funcione.

'El reverendo' ('First Reformed')

Una película nihilista, deprimente, dura y en absoluto recomendable para todos aquellos que miramos el mundo con un extra de cinismo y desesperación que, sin dejar de abrazar la esperanza entre la negrura de sus temas centrales, se las apaña para arrojar un haz de luz en medio de tantísima oscuridad como el milagro cinematográfico que es.

'Lazzaro feliz' ('Lazzaro Felice')

'Lazzaro feliz' se desdobla dentro y fuera de la pantalla en cuerpo y alma. Un fantasma, un santo, un milagro. La película se convierte por méritos propios en un clásico moderno, casi en el 'Donnie Darko' del neo-neorrealismo italiano. Un clásico emocional, hermoso, un gran engaño. Puro cine, vamos.

'Lady Bird'

Lo que convierte esta ópera prima en una experiencia única e irrepetible es que, lo que podrían catalogarse como tópicos, no son más que pequeños fragmentos de realidad extraídos directamente del alma de su realizadora. Una Greta Gerwig que, dejando que la conozcamos a través de un personaje ante el que es irremediable caer rendido, ha firmado una de las mejores películas del año.

'Ralph rompe Internet' ('Ralph Breaks the Internet')

‘Ralph rompe Internet’ es una secuela excelente que sabe retomar la historia de sus dos protagonistas y ofrecernos una divertida y emocionante aventura que prolonga lo que se nos contó entonces. Bravo, Disney, mientras sean así, por mí haced todas las continuaciones que queráis.

'The Wild Boys' ('Les garçons sauvages')

’The Wild Boys’ es una historia de aprendizaje, y como tal, una historia cruel y sádica que por momentos parece no querer acabar nunca, llegando a encontrarse más cómoda que el espectador (...) la historia definitiva sobre islas mágicas en época de naufragios.

'Un lugar tranquilo' ('A Quiet Place')

Una jugada sumamente arriesgada y satisfactoria en términos generales. Un largometraje con una premisa tan sencilla como rotundamente efectiva, una gestión de la tensión magnífica y una valentía incontestable que termina a las puertas de trascender como un nuevo hito entre sus congéneres.

'Todos lo saben'

Un intenso thriller que confía más en la fuerza de las relaciones entre los personajes que en ofrecer escenas vibrantes por las cosas que suceden en ellas (...) una película intensa por motivos diferentes a lo habitual en este tipo de relatos y que logra atraparte en todo momento.

'Tres anuncios en las afueras' ('Three Billboards Outside Ebbing, Missouri')

'Tres anuncios en las afueras' habla de casualidades y de gente sin metas en la vida que acaba encontrándose sentido, pero también de cómo esas cosas hay que azuzarlas. Aunque sea desde el rencor. El que lleva a una madre sin nada que perder a poner tres anuncios maleducados en las afueras de Ebbing, Missouri.

'Viudas' ('Widows')

Un cóctel único entre el thriller modélico y el cine de autor más accesible y adecuado a todos los paladares. Una producción tan vibrante y sólida como necesaria para reivindicar que el cine puede ser concebido como un entretenimiento perfecto sin perder por el camino un ápice de inteligencia.

'Burning'

Toda una experiencia, una película sencilla pero muy intensa, hermosa y cruda, que recordaré siempre. Lee Chang-dong encuentra en un relato de Haruki Murakami el material perfecto para desarrollar su poético estilo. Crea de forma magistral un trozo de vida donde puede pasar cualquier cosa, o quizá nada, pero donde lo importante es conocer y seguir a unos personajes que intentan encontrar su lugar en el mundo. Si te dejas llevar, el viaje es apasionante. (Juan Luis Caviaro)

Los editores de Espinof eligen sus 10 películas favoritas de 2018

Juan Luis Caviaro

Mikel Zorrilla

'Tres anuncios en las afueras'

'Call Me By Your Name'

'El hilo invisible'

'Aniquilación'

'Disobedience'

'El malvado zorro feroz'

'Todos lo saben'

'Ha nacido una estrella'

'Infiltrado en el KKKlan'

'Ralph rompe Internet'

Albertini

Víctor López G.

John Tones

'Tres anuncios en las afueras'

'Sin amor'

'Florida Project'

'Isla de perros'

'Tu hijo'

'Hereditary'

'Mission impossible Fallout'

'Mandy'

'Spider-Man: Un nuevo universo'

'Lo que esconde Silver Lake'

Kiko Vega

Jorge Loser

Sara Martínez Ruiz

Antonio R. Jiménez

'Lázaro Feliz'

'A Silent Voice'

'Burning'

'Roma'

'Hereditary'

'Lady bird'

'The Florida project'

'Cold war'

'El hilo invisible'

'The Wild Boys'

Lara Ben-Ameur

'Roma'

'Todos lo saben'

'Infiltrado en el KKKlan'

'Un lugar tranquilo'

'Black Panther'

'El hilo invisible'

'Ha nacido una estrella'

'Isla de perros'

'La balada de Buster Scruggs'

'Dogman'

Álex Manzano