"'OT' debe descansar": el director de contenidos de TVE anuncia que no habrá edición en 2019

'Operación Triunfo' no volverá en 2019. O por lo menos esa es la idea que ha expresado Toni Sevilla, director de Contenidos de TVE, a los medios durante la rueda de prensa realizada este mediodía en Barcelona donde los responsables del programa han hecho una valoración en torno a la última edición del talent.

Por lo general están contentos con cómo ha funcionado 'OT 2018' en la parte digital. En televisión, a pesar de cierta bajada de audiencia, han mantenido un buen dato. Para Tinet Rubira, jefe de Gestmusic, la renovación está más que merecida. El cuándo es donde está la principal duda, según Toni Sevilla:

Estamos haciendo nuestro análisis y la conclusión es que OT tiene que descansar. Tenemos que cuidar el formato que nos da muchas satisfacciones. Valoramos que tiene que recorrer más tiempo. No tengo una fecha. Pero estamos diciendo que debe descansar. Hemos visto que tiene que ver una pausa. Lo hemos valorado

Ya desde que a principios de año se aseguró la continuidad de 'Operación Triunfo', enseguida surgió la cuestión de si no hubiera sido mejor espaciar las ediciones. La primera etapa del programa murió de agotamiento y esta ha empezado a ir por el mismo camino.

Así, parece seguro afirmar que no habrá 'OT 2019'. Lo cual, siendo aficionado del programa, me parece una buena noticia debido a que creo que, como formato, tiene que respirar y evolucionar televisivamente. Pero, además, este barbecho puede implicar un elenco que vaya menos de "listillo"... o no.