Sandra Oh, mejor actriz de serie dramática de los Globos de Oro 2019 por 'Killing Eve'

Podríamos decir que el premio "no ha ido muy lejos". Sandra Oh, presentadora de la ceremonia de los Globos de Oro 2019 ha sido galardonada con el premio a mejor actriz en una serie dramática por 'Killing Eve', el estupendo drama criminal de BBC America (que podemos ver en HBO España).

Teniendo en cuenta que su compañera de reparto, Jodie Comer, no estaba nominada (para nuestra aflición) a los Globos de Oro, me encanta este gran reconocimiento a otra de las series del año 2018. Una estupenda caza al asesino que nos ha dado momentos gloriosos.

Sandra Oh tenía una dura competencia con pesos pesados como la siempre solvente y estupenda Julia Roberts como protagonista de 'Homecoming' o Elisabeth Moss como nuestra querida June/DeFred de 'El cuento de la criada'. La protagonista de 'Killing Eve' parecía jugar en otra liga, junto con Keri Russell ('The Americans') y Catriona Balfe ('Outlander'), una liga algo menor pero no menos meritoria del galardón.

Un buen premio para una serie que ya ha empezado la cuenta atrás para la segunda temporada, que se estrenará el 7 de abril en BBC America (y esperamos que no mucho más tarde en HBO).

