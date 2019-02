'The Irishman', de Martin Scorsese: todo lo que sabemos sobre la esperadísima película de Netflix

'The Irishman' es un proyecto muy querido para Martin Scorsese, ya que el director llevaba mucho tiempo intentando sacarlo adelante. Finalmente se anunció que sería su siguiente trabajo tras la notable 'Silencio', pero Paramount fue perdiendo el interés en ella debido a su alto presupuesto y a principios de 2017 tuvo que acudir Netflix al rescate.

La plataforma de streaming aceptó hacerse cargo del presupuesto de 125 millones de dólares -tiempo después se supo que esa cifra se había elevado al menos hasta los 175 millones-. El acuerdo se cerró y el rodaje arrancó en agosto de 2017, llegando a su fin en marzo de 2018. A continuación vamos a repasar todo lo que sabe de una de las películas más esperadas de 2019:

La historia

'The Irishman' adapta 'I Heard You Paint Houses: Frank ‘The Irishman’ Sheeran and the Inside Story of the Mafia, the Teamsters, and the Final Ride by Jimmy Hoffa', libro escrito por Charles Brandt que cuenta la confesión que le hizo Frank Sheeran en su lecho de muerte. Este último desveló que él había sido el responsable de la desaparición del líder sindical Jimmy Hoffa en 1975.

Obviamente, la desaparición de una figura tan importante como la de Hoffa fue muy comentada en su fecha y en 1982 se le declaró legalmente muerto. Nunca jamás volvió a saberse de él, por lo que resulta verosímil creer que Sheeran, un veterano de la II Guerra Mundial que había sido vinculado al mundo de la mafia antes del "incidente" con Hoffa, acabase con su vida.

El libreto corre a cargo de Steven Zaillian, aclamado guionista que ya había colaborado con Scorsese en 'Gangs of New York'. Zaillian ha sido aspirante al Óscar en cuatro ocasiones y se lo llevó para casa por su trabajo en 'La lista de Schindler'.

El reparto

'The Irishman' es la primera primera de Scorsese con Robert De Niro desde la estupenda 'Casino'. Solamente por eso los amantes del séptimo arte ya deberían estar deseando verla, pero es que además cuenta con un auténtico repartazo. Uno de los aspectos más llamativos del mismo es la presencia de Al Pacino, quien no se había puesto hasta ahora a las órdenes del responsable de joyas como 'Toro salvaje' o 'Uno de los nuestros'. De Niro será Sheeran y Pacino se convertirá en Hoffa.

Junto a Pacino y De Niro veremos a Joe Pesci, a quien Scorsese tardó mucho en convencer para regresar como actor, Anna Paquin, Bobby Cannavale, Sebastian Maniscalco, Ray Romano, Harvey Keitel, Jesse Plemons, Stephen Graham, Domenick Lombardozzi, Jeremy Luke, Joseph Russo, Stephanie Kurtzuba, Kathrine Narducci, Aleksa Palladino, Jack Huston, J. C. MacKenzie, Craig Vincent, Gary Basaraba y Welker White.

La importancia de los efectos especiales

Scorsese va a contar en 'The Irishman' con la colaboración de Industrial Light and Magic, la misma compañía que realizó los efectos visuales para rejuvenecer a Brad Pitt en 'El curioso caso de Benjamin Button'. Este tipo de modificaciones non baratas, de ahí que el presupuesto de la película se haya disparado.

Además, Scorsese ha disparado el número de escenas para 'The Irishman', comentándose que puede dispararse hasta las 300, lo cual aumenta el trabajo en esta faceta. Los principales "afectados" por ello serán De Niro y Pacino. El primero tendrá que rejuvenecer desde sus 75 años hasta los 30 para dar vida a Sheeran en gran parte de la película, mientras que Pacino, que cuenta en la actualidad con 78, tendrá que aparentar 39 como Hoffa.

El tráiler

El secreto mejor guardado por Netflix. La compañía suele apurar bastante para lanzar los adelantos de sus películas, pero es habitual que haga excepciones en sus títulos más esperados. Con 'Roma' lo hizo público cuatro meses antes del estreno, cifra que se disparó hasta los 10 con el primer teaser de 'Bright'. Además, no lo anuncia con ningún tipo de aviso previo, por lo que un día entraremos a Internet y allí estará.

El estreno

Por ahora se desconoce la fecha exacta de estreno de 'The Irishman', pero Sebastian Maniscalco comentó que su lanzamiento estaba previsto para octubre de este año. Eso sí, todo indica que antes tendrá una estreno limitado en salas. Paul Schrader comentó que Scorsese solamente había conseguido una exclusividad de dos semanas, mientras que De Niro apuntó lo siguiente:

Hemos hablado de ello con Netflix. Van a hacer una presentación de nuestra película de la forma que debería hacerse, en cines, en ciertas salas, las mejores en las que pueda estar. Cómo van a resolver esto en principio es mostrándola en pantalla grande, hablamos de las mejores salas que puedan exhibirla, donde debería ver, y no estoy seguro de qué sucederá después de eso.

Lo más probable es que Netflix se encuentre con una resistencia similar a la que tuvo en el caso de 'Roma'. Eso "condenará" a 'The Irishman' a un estreno limitado en los cines que acepten las condiciones de la compañía. Y es que Netflix se niega a aceptar las ventanas de exhibición tradicionales, acusando a los cines de querer hacer esperar a los espectadores seis u ocho meses para poder verlas en su casa.