Taquilla: Aquaman hace el peor estreno del DCEU pero barre a Mary Poppins y Bumblebee en el fin de semana más competitivo del año

'Aquaman' trae buenas y malas noticias para el Universo Extendido de DC (DCEU). La buena es que ha logrado el nº1 de la taquilla estadounidense en el fin de semana más competitivo del año, superando a otros grandes estrenos como 'El regreso de Mary Poppins' y 'Bumblebee', spin-off de la franquicia 'Transformers'.

Además, la película del superhéroe encarnado por Jason Momoa está recibiendo comentarios positivos y, según RottenTomatoes, es la segunda película del DCEU con mejores críticas, sólo por debajo de 'Wonder Woman'. La mala noticia es que sus 67,4 millones de dólares suponen el peor estreno del DCEU en la taquilla de Estados Unidos. Un récord negativo que, en realidad, sólo es una anécdota, un simple dato; lo más importante para Warner y DC es que 'Aquaman' es un éxito mundial.

Después de tres semanas, 'Aquaman' suma 410,7 millones en el resto del mundo (232,8 sólo en China); por tanto, su total asciende ya a 482,8M$. Y tiene todas las navidades por delante para aumentar sus ingresos. Es otro triunfo más para su director, James Wan, responsable de primera 'Saw', 'Expediente Warren: The Conjuring' o 'Fast & Furious 7'.

Por su parte, 'El regreso de Mary Poppins' tiene que conformarse con la segunda plaza en el ranking norteamericano al cosechar 22,2 millones en su primer fin de semana (31 desde el miércoles). No es un gran estreno para la secuela del clásico de Disney, sin embargo, la cifra encaja con el pronóstico de los expertos ya que, a diferencia de 'Aquaman', esta superproducción no está diseñada para el sprint sino para el maratón; ya veremos cómo funciona durante las fiestas navideñas.

Globalmente, 'Mary Poppins' acumula 51,3M$ tras su primer fin de semana en 18 mercados (incluyendo el box office USA). La otra novedad más destacada de la cartelera internacional es 'Bumblebee', primera entrega de la saga de los robots gigantes de Hasbro que no dirige Michael Bay. Sus 21 millones suponen el peor estreno de la saga 'Transformers' en la taquilla estadounidense.

No obstante, los expertos no le daban mucho más en un fin de semana tan reñido y se cree que las fiestas y las buenas críticas (algo raro en esta franquicia) jugarán a su favor semana a semana. A los 21M$ obtenidos en EE.UU. hay que sumar los 31,1 recaudados en otros 38 mercados; es decir, un total mundial de 52,1M$ en su primer fin de semana.

Lo nuevo de Robert Zemeckis tuvo el peor promedio del TOP 10 en la taquilla en EE.UU.

Otra noticia que nos deja la taquilla del fin de semana es el fracaso de Robert Zemeckis con su último trabajo, 'Bienvenidos a Marwen'. Entra en novena posición con algo más de dos millones y el peor promedio por pantalla de todo el TOP 10. Suena increíble cuando hablamos de un director del prestigio de Zemeckis y una producción de 39 millones que cuenta con el popular Steve Carell encabezando el reparto.

Para empeorar las cosas, las críticas no están siendo buenas. 'Bienvenidos a Marwen' no llega a España hasta el 1 de marzo (si es que no la retrasan o la estrenan directamente en VOD, con estas cifras no me extrañaría). Dos puestos más arriba encontramos la otra novedad entre los títulos más vistos en EE.UU., 'Jefa por accidente' ('Second Act' es su título original), la nueva comedia construida para el lucimiento de Jennifer Lopez. Sus fans españoles podrán encontrarla en cartelera a partir del 8 de febrero.

Zemeckis no es el único cineasta consagrado que no está teniendo suerte en taquilla a final de 2018. La última producción de Peter Jackson, 'Mortal Engines', se hundió hasta la 13ª posición del ranking norteamericano al perder un 77,2% de ingresos en su segundo fin de semana; su promedio fue de 557$ por sala, una cifra ridícula para un blockbuster. Su recaudación global es de 54,29M$.

'Aquaman' también es lo más visto en España, donde no interesa el Spider-verso animado

TOP 5 Weekend Provisional

1-Aquaman 2,5M€

2-El Regreso de Mary Poppins 1,4M€

3-Ralph rompe internet 0,8M€

4-Spider-Man: Un nuevo universo 0,8M€

5-Bohemian Rhapsody 0,5M€ — comScoreMoviesSpain (@cSMoviesSpain) 24 de diciembre de 2018

En la taquilla española se repite el triunfo de 'Aquaman', con un estreno de 2,5 millones de euros, y la segunda posición para 'El regreso de Mary Poppins', que se queda en algo menos del millón y medio. 'Bumblebee' llega a nuestras salas el próximo fin de semana, será interesante ver el impacto en el ranking. De momento, la perdedora de estos días es 'Spider-Man: Un nuevo universo' ('Spider-Man: Into the Spider-verse'); a pesar de las excelentes críticas que está recibiendo, el nuevo largometraje animado del superhéroe de Marvel no está interesando al público español.