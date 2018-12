El Spider-verso animado triunfa en taquilla, Peter Jackson se estrella con 'Mortal Engines'

Spider-Man regresa a los cines y el público ha vuelto a responder con entusiasmo. La nueva adaptación de los cómics de Marvel, 'Spider-Man: Un nuevo universo' ('Spider-Man: Into the Spider-verse'), logró el nº1 de la taquilla estadounidense con 35,4 millones de dólares.

Puede que no parezca una gran cifra comparada con los 117 que hizo el año pasado 'Spider-Man: Homecoming' pero es otra liga; de hecho, ha logrado un nuevo récord para el cine animado en el mes de diciembre (seguimos hablando del mercado norteamericano). Hasta ahora el mejor estreno lo tenía '¡Canta!' ('Sing'), que hizo 35,2M$ en las navidades de 2016.

Por otro lado, 'Spider-Man: Un nuevo universo' costó 90 millones (el presupuesto de 'Homecoming' fue de 175M$) y ya suma 56,4M$ en todo el mundo tras su primer fin de semana. Aún tiene que llegar a más países (el próximo viernes la podremos ver en España) y tiene las fiestas por delante para aumentar considerablemente sus ingresos. El éxito está tan asegurado que Sony ya está pensando en secuelas.

En 2ª posición entra 'Mula' ('The Mule'), lo nuevo de Clint Eastwood como director y actor. Parece que los expertos consideran que el resultado es bueno para Warner y que el film podrá recuperar los 50M$ que costó, pero me sabe a poco para la vuelta de Eastwood en la gran pantalla. Quizá le ha perjudicado que sus últimos trabajos como realizador no hayan estado a la altura de sus películas más aclamadas.

La gran noticia de la semana es el fracaso de 'Mortal Engines', la nueva producción de Peter Jackson. Basado en los libros de Philip Reeve, este blockbuster debía dar comienzo a la nueva franquicia del cineasta neozelandés pero quedó en 5º lugar del box office USA tras recaudar solamente 7,5 millones de dólares. De momento, la cosecha global asciende a 42,3M$. Variety afirma que el film (realizado por el debutante Christian Rivers) dejarás unas pérdidas superiores a 100 millones tras su paso por la taquilla.

No logra colarse en el TOP 10 el nuevo montaje de 'Deadpool 2' pensado para el público familiar: 'Once Upon a Deadpool' sólo hizo 2,6 millones en los cines de EE.UU. A eso hay que sumar otro millón recaudado en los 12 mercados internacionales donde también se ha estrenado esta versión mutilada "por una buena causa" (un dólar de cada entrada será destinado a una fundación contra el cáncer).

'Aquaman' ya arrasa antes de su llegada a EE.UU.

Todavía no se ha estrenado en los cines de Estados Unidos (sólo hubo una premiere especial este sábado) pero 'Aquaman' ya está haciendo una montaña de dinero. Tras arrasar en su estreno en China, la nueva película del Universo DC se lanzó en 42 mercados más y su total asciende ya a 261,3 millones. A la cartelera española llega también el próximo viernes.

Ralph sigue rompiendo la taquilla española

TOP 5 Weekend Provisional

1-Ralph rompe internet 1,4M€

2-Superlopez 0,7M€

3-El Grinch 0,7M€

4-Mortal engines 0,7M€

5-Bohemian Rhapsody 0,6M€ — comScoreMoviesSpain (@cSMoviesSpain) 17 de diciembre de 2018

Mientras tanto, en España, 'Ralph rompe Internet' lidera la taquilla por segunda semana consecutiva recaudando 1,4 millones de euros, el doble de lo cosechado por 'Mortal Engines'. La superproducción ocupa el 4º lugar en su estreno, con unos ingresos similares a los que ha obtenido 'Superlópez' tras cuatro semanas en cartelera y 'El Grinch' después de tres.