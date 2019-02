Las nuevas películas de Lego y Liam Neeson decepcionan en taquilla

Dos estrenos acapararon la atención durante el pasado fin de semana. Por un lado, 'Cold Pursuit', lo nuevo de Liam Neeson, y por otro, la segunda parte de 'La Lego Película', una de las grandes sorpresas del cine animado estadounidense reciente. Pese a lograr el nº1 de la taquilla, 'La Lego película 2' ('The Lego Movie 2: The Second Part') ha tenido un rendimiento peor de lo esperado.

La secuela recaudó 34,4 millones de dólares en su primer fin de semana en Estados Unidos; la original hizo 69M$ en 2014. Tampoco pudo alcanzar el estreno del spin-off sobre el Batman de Lego que llegó a las carteleras en 2017 (53M$) aunque al menos superó la cifra más baja de la franquicia, los 20,4M$ de 'Ninjago' en 2017.

Fuera de las fronteras estadounidenses, el film realizado por Mike Mitchell sumó otros 18,5 millones para un total de 52,9M$ tras el fin de semana (su presupuesto ronda los 100M$). En España está siendo un fiasco: ocupa la 3ª posición del ranking sin alcanzar el millón de euros (0,7M€). La primera lideró la taquilla del fin de semana de su estreno con un millón y medio de euros.

Por su parte, 'Cold Pursuit' cosechó 10,8 millones de dólares en la taquilla de EE.UU., uno de los peores estrenos de su estrella, Liam Neeson. Lo cual no sorprende demasiado debido al escándalo provocado por las sorprendentes declaraciones del actor donde confesó haber querido salir a matar tras descubrir que una amiga había sido violada.

El cariz racista de la polémica (Neeson reconoce que le valía cualquier negro) no ha debido ayudar en taquilla. De hecho, se optó por cancelar la premiere de este thriller realizado por Hans Petter Moland, evitando quizá una mayor polémica alejando un poco a Neeson de los medios. En principio, 'Cold Pursuit' llegará el 1 de mayo a los cines españoles con el título 'Venganza bajo cero'.

Otra destacada novedad en el TOP 10 del box office USA es 'What Men Want', un remake en clave femenina de la popular '¿En qué piensan las mujeres?'. Dirige Adam Shankman y en lugar de Mel Gibson tenemos ahora a Taraji P. Henson. Se ha estrenado en el 2º puesto del ranking con 19 millones recaudados, solo uno menos de lo que costó producirla, así que los responsables deben estar contentos.