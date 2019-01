Estrenos de cine: venganzas boxísticas, viajes por el Harlem y psicópatas de autor

Después de unas semanas en la que los estrenos potentes han llegado con cuentagotas, este 25 de enero trae bajo el brazo un aluvión de ofertas de primerísimo nivel a nuestros cines, encabezadas por la segunda parte de 'Creed', el spin-off/secuela de la legendaria saga 'Rocky', que vuelve en plena forma bajo la dirección de Steven Caple Jr.

Junto al drama deportivo, podremos disfrutar de lo nuevo de Barry Jenkins tras 'Moonlight', de la nueva película del director de 'A Ghost Story', y del descenso a los infiernos del irrepetible Lars Von Trier en la que, sin duda, es su película más personal, salvaje y difícil de digerir de su filmografía. Atentos, porque este último viernes del mes tiene novedades para todos los gustos.

'Creed II: La leyenda de Rocky' ('Creed II', 2018)

A favor: Steven Caple Jr., que recoge el testigo de Ryan Coogler y firma una secuela a la altura de su predecesora, con un sentido arrollador de la épica, una espectacularidad envidiable, una factura técnica soberbia y un contrapunto melodramático que funciona a las mil maravillas. El retorno de Ivan Drago —e hijo—, mucho más que simple nostalgia rancia vende entradas.

En contra: Después de 'Creed', esta secuela no cuenta con el factor sorpresa que nos dejó a muchos K.O. hace tres años. El modo en que abraza los cánones del drama deportivo la hace algo previsible —aunque no resta un ápice de intensidad—.

'El blues de Beale Street' ('If Beale Street Could Talk', 2018)

A favor: Por supuesto, la dirección de un Barry Jenkins que ya maravilló con su 'Moonlight' y que vuelve a hacer gala de una sensibilidad única. Su banda sonora, su aura poética, su delicadeza, su entregado reparto y su magnífico diseño de producción hacen el resto.

En contra: Puede que su cadencia y la voluntad lírica del filme echen para atrás a algunos espectadores, amargándoles el dulce.

'La casa de Jack' ('The House that Jack Built', 2018)

A favor: Aún faltan once meses —y pico— para que termine el año, pero está claro que 'La casa de Jack' formará parte de las mejores películas estrenadas en este 2019. Este duro, sórdido y masoquista autorretrato del cineasta danés se conforma como su obra más personal y, posiblemente, como su cinta más redonda y agresiva con el espectador. O lo tomas, o lo dejas.

En contra: Para bien o para mal, es una película de Lars Von Trier; si no te gusta el director, no esperes una excepción que confirme la regla. Estómagos sensibles abstenerse.

'The Old Man and the Gun' (2018)

A favor: Poder disfrutar de una nueva obra de David Lowery tras 'A Ghost Story'. El descomunal reparto de la película, que cuenta con nombres de la talla de, entre otros, Robert Redford, Sissy Spacek, Casey Affleck, Danny Glover o Elisabeth Moss. Su delicioso estilo y la dirección de fotografía de Joe Anderson firmada sobre negativo de 16mm.

En contra: Que ver la película como una despedida de Redford capte toda nuestra atención, desviándola de sus muchas virtudes y bondades.

'Familia al instante' ('Instant Family', 2018)

A favor: Sean Anders ya ha demostrado su habilidad para la comedia con 'Padres por desigual' y, sobre todo, con la secuela de 'Cómo acabar con tu jefe', así que el voto de confianza lo tiene ganado. El dúo compuesto por Mark Wahlberg y Rose Byrne y su medido equilibrio entre comedia y drama.

En contra: Su comedia es demasiado blanca y su mensaje parece metido con calzador. El modo en que circula por la fina línea que separa lo melodramático de lo ñoño.

'Bendita locura' ('Bendetta Follia', 2018)

A favor: Tratándose de una comedia arquetípica de Carlo Verdone, dirigida y protagonizada por él mismo, y con un reparto de lo más sólido, podemos esperar, cuanto menos, un par de horas de risotadas esporádicas. Ni más, ni menos.

En contra: Su argumento suena a un deja-vu repetido hasta la saciedad. Su sentido del humor parece oscilar sin control entre lo inteligente y lo zafio, lo cual puede desequilibrar el conjunto.

'Ötzi, el hombre de hielo' ('Der Mann aus dem Eisaka ', 2017)

A favor: Su estimable factura técnica y su abrazo al cine de aventuras clásico. Su valiente juego con el lenguaje y la sencillez de su historia, gran baza para hacerla tremendamente disfrutable.

En contra: Es precisamente en lo simple de su premisa donde muchos encontrarán su peor defecto.

'Dovlatov' (2018)

A favor: Por encima de todo, su excelente factura técnica, con un tratamiento visual impecable que saca lo mejor de su dirección de fotografía y de su gran diseño de producción. El modo en que logra escapar de los lugares comunes por los que suele transitar un género tan prolífico como el biopic.

En contra: Sus personajes, algo insípidos y desdibujado, y el irregular tempo del filme, juegan en su contra.

Las recomendaciones del equipo de Espinof

Víctor López G.: 'Creed II: La leyenda de Rocky'. Hace tres años fuimos muchos los que aplaudimos a rabiar una 'Creed' que revitalizaba la longeva franquicia 'Rocky' con un fantástico soplo de aire fresco. Ahora, Ryan Coogler ha cedido el testigo a Steven Caple Jr. para continuar el arco de Adonis Creed en una secuencia continuísta que exprime hasta la última gota su vis melodramática para dar forma a un drama boxístico de primerísimo nivel; intenso, emocionante y tan contundente como un crotchet de Viktor Drago. Brutal.

John Tones: 'La casa de Jack'. La película menos "para todos los gustos" de la cartelera actual es lo último de Lars Von Trier, un exceso comparable a sus mayores dislates narrativos y estéticos (de 'Los idiotas' a 'Anticristo') y que está codificado, más que nunca, como una reflexión sobre su propia obra. El resultado es una pieza excesiva y demoledora, mucho más refinada de lo que aparenta y con interpretaciones memorables encabezadas por un Matt Dillon que rebosa retranca mórbida. Estas peripecias de un asesino en serie recuerdan a clásicos noventeros del género, cuando 'Henry, retrato de un asesino' se convirtió en pieza de culto, pero Von Trier le suma unas cuantas dobles lecturas adicionales.

Juan Luis Caviaro: 'Un asunto de familia'. Porque es una de las grandes películas de 2018, ganadora de la Palma de Oro. La última radiografía familiar de Hirokazu Koreeda esconde mucho más de lo que parece a simple vista. Es un sorprendente cuento que reflexiona sobre los vínculos personales, la familia, el amor y la sociedad, narrado de una forma tan sutil y habilidosa que los artificios del guion o la puesta en escena se vuelven invisibles. La última media hora es impresionante. Deja huella.

Kiko Vega: 'The old man and the gun'. Lowery continúa con su cruzada de cine delicado, contando historias sin prisa y de la manera en que se contaban las historias antes. Las historias que protagonizaba Redford, sin ir más lejos. Una delicia que hará que te frotes los ojos cuando descubras que no está rodada en 1981.

Mikel Zorrilla: 'Glass'. Por ser un estupendo punto y final a la gran trilogía sobre los superhéroes de Shyamalan. Una película de superhéroes más relajada y reflexiva que estalla en su tremendo último acto. Eso sí, antes resulta fascinante su exploración sobre el superhéroe aunque suponga que la trabajada puesta en escena de su director se resienta un poco durante su segundo acto.

