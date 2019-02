La Alita creada por Robert Rodriguez y James Cameron triunfa en taquilla (pero no mucho)

Como no podía ser de otra manera, salvo gran debacle inesperada, 'Alita: ángel de combate' ('Alita: Battle Angel') es el éxito del momento en la cartelera. Un espectáculo de acción en 3D y gran presupuesto, con repartazo y los nombres de Robert Rodriguez y James Cameron tras las cámaras... no podía fallar.

Sin embargo, tampoco ha sido el bombazo que sus responsables podrían desear. 'Alita' ha logrado el número 1 de la taquilla en EE.UU. al recaudar 27,8 millones de dólares tras su primer fin de semana y 36,5 contando el festivo por el "President's Day". No es un gran dato pero es que, en total, las 12 películas más vistas en las salas norteamericanas sumaron 109,1M$, la peor cifra de este largo fin de semana en los últimos 15 años.

En la 3ª posición del ranking estadounidense aparece otra novedad, '¿No es romántico?' ('Isn’t It Romantic'), una comedia "anti-romántica" liderada por Rebel Wilson que llegó de manera muy oportuna en la semana de San Valentín. Curiosamente, Netflix se ha quedado la película fuera de EE.UU. así que aquí la veremos en la plataforma a partir del próximo 28 de febrero.

Dos puestos más abajo encontramos el otro estreno importante del fin de semana, 'Feliz día de tu muerte 2' ('Happy Death Day 2U'). La secuela de uno de los últimos y sorprendentes éxitos de Blumhouse terminó el fin de semana con 13,5 millones, superando ya la cifra del presupuesto (9M$). Es otro triunfo para el rentable estudio de Jason Blum aunque el estreno ha sido inferior al de la primera entrega: 26M$, el nº1 del box office USA hace dos años (terminó con 125M$ en todo el mundo).

Alita también conquista la taquilla española

TOP 5 Weekend Provisional

1-Alita: Angel De Combate 1,7M€

2-Perdiendo El Este 0,7M€

3-Green Book 0,7M€

4-La Lego Película 2 0,4M€

5-Feliz Día De Tu Muerte 2 0,4M€ — ComscoreMoviesSpain (@cSMoviesSpain) 18 de febrero de 2019

Tras estrenarse la semana pasada en 11 mercados, 'Alita, ángel de combate' llegó a los cines de 86 países y su recaudación global asciende a 130,8M$ (oficialmente costó 170M$, sin costar gastos en publicidad). En España no ha arrasado tampoco pero lidera cómodamente la taquilla con más de un millón y medio de euros. Su gran rival era la comedia española 'Perdiendo el Este', secuela de 'Perdiendo el norte', que no está despertando demasiado interés y no ha podido alcanzar su primer millón.