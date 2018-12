'Vengadores: Endgame' será la película más larga de Marvel: se confirma que durará TRES horas

En Marvel no han querido dejar pasar la Navidad sin hacer un regalo a sus fans. Los hermanos Joe y Anthony Russo avisaron el mes pasado que, a la mitad del proceso de montaje, 'Vengadores: Endgame' se les estaba quedando en 180 minutos. "Veremos si aguanta", dijeron. Hoy, las cosas no han cambiado, parece que los directores no tienen intención de cortar más metraje.

"Hay una alta probabilidad de que esta película dure en torno a tres horas. Es una película grande con mucha historia", declara ahora Joe Russo. Lo cual encaja con unas recientes declaraciones de los hermanos donde afirmaban que las películas de dos horas han muerto. Recordemos que la anterior entrega de los Vengadores, 'Infinity War' (también orquestada por ellos), se fue a los 149 minutos, convirtiéndose en la película más larga de Marvel.

Tres horas para una película de superhéroes, la cuarta además ya de los Vengadores, puede sonar excesivo pero Marvel aún tiene que recorrer mucho camino para alcanzar a películas como 'Fanny y Alexander' de Ingmar Bergman o 'Novecento' de Bernardo Bertolucci, cuyo visionado requiere de más de cinco horas. O el documental 'Shoah' de Claude Lanzmann, que dura más de nueve horas.

Aún quedan unos meses para comprobar a qué se refiere Joe Russo con "mucha historia" cuando habla de 'Vengadores: Engame' ya que se estrena el 26 de abril. Será la cuarta película de los Russo dirigiendo espectáculos de Marvel (empezaron con 'Capitán América: El soldado de invierno' y también se ocuparon de 'Civil War') y, como es normal, se han cansado. Más o menos. Adelantan que quieren tomarse un descanso de superhéroes pero volverán si Marvel les encarga adaptar el cómic 'Secret Wars'. Ahí queda eso...