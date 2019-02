‘Red Sonja’ retrasa su vuelta al cine: el escándalo de Bryan Singer ha paralizado el proyecto

Los últimos meses están siendo duros para Bryan Singer. Tras su "salida" de 'Bohemian Rhapsody' y su posterior retirada de las nominaciones de los últimos BAFTA, la última guinda del pastel la pone la congelación momentánea de su siguiente proyecto, 'Red Sonja'.

Creada por Roy Thomas y Barry Windsor-Smith a principios de los setenta, el personaje era la última gran apuesta de Millennium Films, que no dudó en contratar a Bryan Singer, casi siempre infalible en taquilla. Ahora la película ha pasado a un segundo plano, y el estudio lo confirma: "el proyecto no está en la lista en este momento y no estará en el EFM de Berlín".

Los problemas crecen

La decisión de contratar a Bryan Singer a pesar de los años de sospechas ya se cuestionó antes de su liberación de la película sobre Queen. No importó que nunca quedase claro el porqué de su salida: Singer estaba listo para recibir un sueldo de 10 millones a pesar de su supuesta falta de profesionalidad y a pesar de su supuesto comportamiento.

El director, cuya filmografía incluye éxitos como sus entregas de 'X-Men' y con 'Bohemian Rhapsody' (donde aparece acreditado como director a pesar de todo) quedándose muy cerca de los mil millones de recaudación, es uno de los temas más incómodos de la industria, sobre todo teniendo en cuenta que la heroína de 'Red Sonja' sufre un asalto sexual en sus "orígenes".

El CEO de Millennium Films, Avi Lerner, ha reculado un poco respecto a unas declaraciones de hace unas semanas en las que afirmaba que Singer era el director adecuado para la película, aunque no ha llegado a retirar oficialmente a Singer del proyecto: "Creo que las víctimas deben ser escuchadas y esta acusación debe tomarse muy, muy seriamente. Simplemente no estoy de acuerdo en juzgar por Twitter. Quiero que el acusado sea juzgado por un tribunal".