La nueva película de Edgar Wright es un thriller de terror inspirado por 'Amenaza en la sombra' y 'Repulsión'

Desde que le descubrí en la desternillante ‘Shaun of the Dead’ —cada vez duele más llamarla por su título español ‘Zombies Party’—, he sido un fiel seguidor y defensor de todo lo que ha hecho Edgar Wright; desde sus trabajos para la gran pantalla hasta genialidades catódicas como una ‘Spaced’ que sentó las bases sobre las que edificaría su carrera, tanto a nivel visual como en lo que respecta a sus colaboradores.

Lo que muy pocos esperábamos de un cineasta entregado a la comedia —o al menos a una ligereza en el tono de sus cintas más que patente— es un cambio de registro tan radical como el que ha apuntado durante una conversación con el medio Empire, donde ha adelantado que su nueva película será un thriller de terror psicológico a medio camino entre ‘Amenaza en la sombra’ y ‘Repulsión’ de Roman Polanski.

Además de esto, y de comentar que existe una primera versión del guión de ‘Baby Driver 2’, Wright ha hablado así sobre su giro hacia el terror:

“Me di cuenta de que nunca había hecho una película sobre el centro de Londres, específicamente sobre el Soho, donde he pasado muchísimo tiempo durante los últimos 25 años. Con ‘Arma Fatal’ —‘Hot Fuzz’— y ‘Zombies Party’ —‘Shaun of the Dead’— haces películas sobre sitios en los que has vivido. Esta película es sobre el Londres en el que he existido”.

No sé a vosotros, pero como fan de la obra de Wright, no puedo esperar a ver qué puede salir de este romance entre el británico y un género que se desmarca de todo a lo que nos tiene acostumbrados. Por lo pronto, el rodaje está previsto para este verano 2019, así que tocará armarse de paciencia.