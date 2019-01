Hay fans y haters de 'Aquaman' tan intensos que James Wan ha tenido que pedir calma

Otra vez, una película está siendo motivo de broncas en Internet. En esta ocasión es por 'Aquaman', la adaptación de los cómics de DC orquestada por James Wan. Está siendo un gran éxito en taquilla pero llega precedida de una división de opiniones entre la crítica que también se está trasladando al público.

Y es comprensible, hablamos de un desatado espectáculo de superhéroes con un mundo submarino de tecnología futurista, dioses que se hacen selfies con sus fans, comen rosas o se enfrentan a muerte al ritmo de los tambores que toca un pulpo. Es una película muy loca. Unos la aman, unos la odian y otros salen con sentimientos encontrados. Hasta ahí todo normal. El problema surge cuando intolerantes fanboys se toman como una ofensa personal que haya puntos de vista diferentes a las suyos...

Al parecer, los fans de la película están acosando a los que tienen la osadía de decir que no les ha gustado, y al revés, los haters están acosando a los que han disfrutado con el 'Aquaman', e incluso al propio director. Así que James Wan ha recurrido a su cuenta de Twitter para mandar un mensaje al público de su película:

It has come to my attention that some folks are getting harassed by some fans for not liking AQM. Please don’t do that. Not the kind of support I want. Be respectful. Vice versa, it’s ok to not like my film, but there’s no need to attack me personally, or tag me on hates. Peace✌️