Fallece Jonas Mekas, mito del cine underground, a los 97 años

Pese a permanecer virtualmente invisible fuera de los circulos cinéfilos, el lituano Jonas Mekas fue uno de los cineastas underground más influyentes e importantes del siglo XX. Su propia vida, sobreviviendo a los nazis con su hermano, instalándose en Nueva York e impactando en nombres mucho más mediáticos como los de Andy Warhol, John Lenon, Allen Ginsberg o Yoko Ono, habría dado para un biopic de ese Hollywood al que nunca siempre permaneció ajeno.

En su loft de manhattan, donde vivió desde 1942, ensayó la Velvet Underground y Lou Reed conoció a Andy Warhol. Recibió la visita de Salvador Dalí e hizo buenas migas con directores como John Waters o Jim Jarmusch. Ha sido reconocido como una influencia básica por directores de todo el underground del siglo pasado. Pero su talante discreto y la adscripción de su cine fuera de los límites de lo comercial impidió que su nombre fuera más conocido.

Su estilo fílmico era tan tranquilo y sosegado como él mismo: rodó unas sesenta películas que en la mayoría de los casos no eran más que observaciones de lo cotidiano. Detalles del día a día, momentos comunes como diarios personales a los que se hubiera extirpado el ego, en películas como 'Walden' (1969) o 'Lost, Lost, Lost' (1970). Entre los reconocimientos que obtuvo están el Gran Premio de Venecia en 1965 para la película carcelaria 'The Brig' o la adición de su 'Reminiscencias de un viaje a Lituania', para muchos críticos su mejor película, a la Librería del Congreso.

En algunas de estas películas se adelantó al ansia moderna de documentarlo todo, aunque con una sensibilidad artística que iba más allá de la mera observación, y supo entenderlo cuando subió a Internet en 2007 un cortometraje diario durante un año. Permaneció al margen de convenciones narrativas con películas como 'As I Was Moving Ahead, Occasionally I Saw Brief Glimpses of Beauty', de cinco horas de duración y que recopila décadas de metraje encontrado de su mujer e hijos.

También es destacable su labor como crítico, archivista y estudioso del cine. Fue redactor jefe de 'Film Culture' desde 1954, y tuvo una influyente columna de crítica en el 'Village Voice'. Fundó también los Anthology Film Archives, desde donde desarrolló un importante trabajo de archivo, catalogación y exhibición de películas de todo tipo.