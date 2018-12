Disney no está interesada en la secuela de '¿Quién engañó a Roger Rabbit?', asegura Robert Zemeckis

Han pasado 30 años desde que la revolucionaria '¿Quién engañó a Roger Rabbit?' llegara a los cines, y podrían pasar otros tantos más antes de que veamos una secuela. La combinación de animación e imagen real fue un gran éxito en la taquilla y se ganó el respeto de la crítica, pero a pesar de varios intentos, su secuela nunca llegó. Según su director, Robert Zemeckis, el guión de la secuela no solo está hecho, también es bastante bueno. Pero Disney no parece interesada en regresar a Toontown.

¿Quién mató a Roger Rabbit?

A pesar de que durante los últimos años, Hollywood, y Disney en especial, ha demostrado que ninguna película es sagrada, nadie en en la casa del ratón Mickey parece estar interesado en un regreso a las aventuras del conejo engañado en un mundo noir que tan buenos resultados dio en 1988, revolucionando el cine, las taquillas y el corazón de los espectadores.

Robert Zemeckis, que en 1988 dirigió '¿Quién engañó a Roger Rabbit?', ha confirmado recientemente que existe un guión para la secuela, aunque la naturaleza de la narrativa podría impedir que sea ahora mismo una prioridad en Disney: "No lo creo. No sé dónde encaja en su universo. No hay una princesa, así que no sé dónde podrían colocar el proyecto", comentó el cineasta durante la presentación de su nuevo trabajo. "Hay un guión maravilloso en Disney, es realmente bueno, pero no creo que esté en su radar".

El cineasta ya había comentado previamente algunos detalles sobre el guión, describiéndolo como el traslado de Roger y Jessica Rabbit "del cine negro al mundo de la década de los 50". En 2014, tras la muerte de Bob Hoskins, el director admitió que "sería muy difícil, pero haríamos un Bob Hoskins digital" y que también sería "más una continuación que una secuela".

Es posible que ahí resida el verdadero problema de esta continuación. Han sido muchas las críticas a la recreación digital de actores que pasaron a mejor vida, algo que además siempre ha sido ocurrencia de Disney. Su polémica sobre si devolver o no a la princesa Leia, además de las críticas a la aparición de un Peter Cushing digital no ayudarán a que volvamos a ver al conejo estrella. A lo mejor, con una reescritura más...