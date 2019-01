"Con 'Bohemian Rhapsody' siendo un éxito, no sorprende esta pieza homófoba": Bryan Singer responde a su nuevo escándalo sexual

Con ‘Bohemian Rhapsody’ cosechando éxitos en la temporada de premios —ahí están sus Globos de Oro a la mejor película y al mejor actor— y postulando a nada menos que cinco Óscar, su director Bryan Singer —recordemos, despedido de la producción por Fox— se enfrenta a nuevas acusaciones de mantener, presuntamente, relaciones sexuales con menores de edad.

Estas han trascendido en un artículo titulado ‘Nobody Is Going to Believe You’ publicado en el medio The Atlantic en el que cuatro hombres alegan haber tenido encuentros sexuales con Singer a finales de los 90, cuando eran adolescentes; siendo uno de ellos Victor Valdovinos, quien ha afirmado que, cuando tenía 13 años y mientras trabajaba como extra en el set de ‘Art Pupil’, el director le acarició los genitales.

Cuatro nuevas acusaciones y una respuesta de Singer

Vaoldivnos es el único acusador que ha decidido dar su nombre, apareciendo el testimonio de los otros tres bajo seudónimos: Andy, quien dice haber mantenido relaciones sexuales con Singer cuando tenía 15 años; Eric, quien, con 17, presuntamente, habría empezado a mantener relaciones con el realizador —de 31 años por aquél entonces—; y Ben, quien afirma haber tenido sexo oral con Singer cuando tenía 17 años.

Este último, además, añadió lo siguiente:

“Te metería las manos dentro de los pantalones sin consentimiento. Era predatorio en el sentido de que podría atiborrar a la gente con alcohol y drogas y después tener sexo con ellos”.

Aunque el abogado de Singer haya negado rotundamente a The Atlantic que Singer haya tenido relaciones sexuales con menores, el cineasta ha decidido publicar una declaración en la que ataca al artículo y sus autores Alex French y Maximillian Potter —afiliados a Esquire—, quienes han dado luz al texto tras hablar con unas cincuenta fuentes durante un año de investigación.

“La última vez que escribí sobre este tema, la revista Esquire estaba preparándose para publicar un artículo escrito por un periodista homófono que tenía una obsesión grotesca conmigo desde 1997. Después de comprobar cuidadosamente los hechos, y considerando la falta de fuentes creíbles, Esquire eligió no publicar esta pieza de periodismo vengativo. Eso no impidió que este escritor lo vendiese a The Atlantic. Es triste que The Atlantic se rebajase a un nivel tan bajo de integridad periodística. De nuevo, me veo forzado a reiterar que esta historia recopila afirmaciones de denuncias falsas hechas por un grupo de individuos nada respetables dispuestos a mentir por dinero o atención. Y no sorprende que, con ‘Bohemian Rhapsody’ siendo un hit y ganando premios, el lanzamiento de esta pieza homófoba y difamatoria haya sido convenientemente calculado para aprovecharse de su éxito”.

Esta no es la primera vez que Bryan Singer se enfrenta a unas acusaciones de este corte. En Abril de 2014, Michael Egan le demandó alegando que fue violado por él en varias ocasiones en 1999, cuando tenía 17 años; una demanda similar a la interpuesta por Cesar Sanchez-Guzman en el año 2017. La primera fue desestimada tras encontrar discrepancias en el testimonio de Egan. La segunda continúa pendiente de procesar.