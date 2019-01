Alfonso Cuarón se ofende con Netflix por la decisión de subtitular 'Roma' al castellano

Cineasta excepcional, ginecólogo visionario, maestro del uso de títeres en el cine... Alfonso Cuarón está pasando un año extraordinario gracias al éxito rotundo de su "obra maestra" 'Roma', ya en todos los Netflix del mundo y en algunas salas privilegiadas y un poco hipsters.

Lo que no tiene Cuarón es demasiado sentido del humor. O quizá es que se lo toma todo en serio. O a lo mejor somos nosotros, que somos más de quitar hierro en general a la vida, mientras otros, como el cineasta mexicano, se dedican a poner una buena capa de metal sobre cada asunto que se ponga a tiro.

Si hace unas semanas, a propósito del estreno de su última película (la que es para Netflix, sí), publicó una serie de consejos y recomendaciones para ver su película en tu televisor, ahora se ha enfadado con la decisión de subtitular la película al castellano, adaptando así el español mexicano original de la película.

Angry Cuarón

"Me parece muy ofensivo para el público español que se haya subtitulado *Roma' en castellano", afirmaba Cuarón en unas declaraciones recientes en Nueva York. Además, el director de 'Harry Potter y el prisionero de Azkaban' y 'Gravity' insiste en que no necesitaría subtítulos mexicanos para ver el cine de Almodóvar.

Espero que los subtítulos de 'Roma', de @alfonsocuaron, no sienten precedente.



Lo de que en los cines se subtitule en español peninsular algo que se dice en español mexicano me parece de lo más confuso, por no hablar de la falta de respeto a la diversidad lingüística. #xl8 #Roma pic.twitter.com/3bNoPvnZ7F — Óscar Curros (@oscarcurros) 9 de enero de 2019

En favor de la decisión de subtitular la película cabe recordar que a veces no está de más pensar en la gente que no oye bien o que no pueda entender bien algunos términos locales. Y otras veces es una mezcla de oído y deficiencias técnicas. Yo soy español y tuve que ver 'Atún y chocolate', la película de Pablo Carbonell, o 'Grupo 7', del prestigioso Alberto Rodriguez, con subtítulos en castellano. Y si hubieran sido en mexicano también lo habría entendido mejor que sin ellos.

No te enfades tanto, Alfonso. Los que habitualmente compramos cine de importación sabemos que no hay nada más apetecible que unos buenos subtítulos latinos en el bluray de turno, pero no nos habíamos parado a pensar en la posibilidad de ofender a un cineasta por intentar hacer su obra más accesible.