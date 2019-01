Aaron Sorkin quiere hacer 'La red social 2': "Han pasado un montón de cosas interesantes y dramáticas desde el fin de la película"

Recuerdo cuando nos parecía absurdo hacer una película de Facebook. Y lo sorprendidos que quedamos cuando vimos el resultado, 'La red social', escrita por Aaron Sorkin y dirigida por David Fincher. No sólo cosechó excelentes críticas y varios premios (3 Premios Óscar, incluyendo mejor guion adaptado) también funcionó en taquilla (224 millones de dólares, 184 más de lo que costó).

Así que, ¿por qué no hacer una segunda parte? Nueve años después, Sorkin reconoce que ha estado pensando en la idea y cree que es el momento. De hecho, uno de los productores del film de 2010, Scott Rudin, le ha enviado correos para animarle a hacerla. El guionista y director de 'Molly's Game' dejó estas declaraciones:

"Ante todo, sé mucho más sobre Facebook en 2005 que ahora en 2018, pero es lo suficiente para saber que debería haber una secuela. Han pasado un montón de cosas muy interesantes y dramáticas desde que terminó la película, con la firma del acuerdo con los gemelos Winklevoss y Eduardo Saverin. Y tengo más de un e-mail de Scott [Rudin], que produjo 'La red social', con un artículo adjunto diciendo: "¿No es hora de una secuela?"

Puede que no sea necesaria (¿cuántas películas lo son?) pero creo que Aaron Sorkin tiene razón. Hay mucha tela por cortar. Tenemos escándalos y polémicas como el uso de las fotos, el tráfico de datos personales, la influencia de Rusia en las elecciones de EE.UU., el demencial interrogatorio a Mark Zuckerberg por el Senado o una imparable pérdida de popularidad debido a todo lo anterior y a declaraciones polémicas sobre cómo funciona Facebook. Eso por un lado; al igual que pasó en el primer film, habría que sumar la narración de conflictos personales...

Y ojo: Jesse Eisenberg, Andrew Garfield y Armie Hammer de nuevo juntos, sería muy potente. Personalmente, estoy muy a favor de cualquier película escrita por Sorkin ('Molly's Game' demostró que la dirección, al menos por ahora, no se le da tan bien) pero si finalmente Scott Rudin consigue poner en marcha 'La red social 2', debería estar implicado David Fincher. Sin él, aunque sea como productor ejecutivo, la idea no me gusta.