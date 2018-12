'You': Netflix nos regala por navidad un contundente y adictivo thriller de obsesión siniestra

El otro día hablábamos entre mi grupo de amigos sobre cuánto tiempo pasábamos en Instagram (ahora que se puede ver el tiempo de uso). Una de mis amigas me preguntaba si no me metía a cotillear a alguna chica que me gustara ya que ella lo hacía "como todo el mundo". Y es verdad. En esta era de redes sociales nos encanta cotillear a todo el mundo.

'You', la nueva serie de Greg Berlanti que acaba de estrenar Netflix, comienza así: Chico conoce chica y este aprovecha las virtudes de las redes sociales para conocerla a fondo y empezar a stalkearla por todos los lados hasta que se produzca el mágico encuentro que prenderá la chispa de su relación.

Greg Berlanti ('Arrow') une fuerzas con Sera Gamble ('The Magicians') para adaptar en diez episodios la novela 'You' de Caroline Kepnes. Novela que tiene su continuación en 'Hidden Bodies' y que servirá de base para una segunda temporada encargada por Netflix (la primera es de Lifetime).

Mi "chungo" amigo Joe

Ya desde la primera escena de la serie se nos da todo lo que necesitamos. Joe (Penn Badgley, 'Gossip Girl') es un joven librero que sigue con la mirada a una joven y atractiva cliente, Beck (Elizabeth Lail, 'Érease una vez'), amante de la "buena literatura" y aspirante a escritora.

Esta primera escena está protagonizada por un monólogo interior de Joe. Somos testigos de cómo analiza cada gesto y cada palabra de Beck buscando en ellos el signo de que Cupido está preparando sus flechas y puede ser el amor de su vida.

A partir de ahí comenzará la obsesión por conocerla, por seguirla, por observarla en su casa... y por "salvarla" de una vida que la atrapa y no la deja crecer (el noviete macarra, el tutor aprovechado, las amigas).

Es muy curioso cómo desde el mismísimo primer minuto de la serie el personaje de Joe es siniestro, creepy, un obseso patológico... alguien que da muy mal rollo. No hay ni un solo atisbo de ambigüedad en su actitud. Nada que nos haga considerar siquiera que está teniendo un romance.

Sí, él cree que es romántico. los demás estamos a punto de llamar a la policía cada vez que le vemos en pantalla. Además, Sera Gamble no se preocupa en justificar de algún modo (por lo menos al comienzo) el por qué de su personalidad achacándolo a algún trauma de pequeño. De hecho solo sabemos de Joe lo que él nos deja ver.

Lo que no quita que nos encontremos con ciertos toques de humor, algo negro y retorcido (eso sí), en 'You'. Recuerda un poco al toque ese que había en 'Dexter' que, le daba un preciso alivio cómico necesario de vez en cuando.

También es muy interesante cómo 'You' subvierte de algún modo los tropos de un género muy trillado en las sobremesas de los fines de semana. Sí, esas películas "de Antena 3" que todas son en plan "Obsesión al amanecer" o "Desconocido en el lago" (me he inventado los títulos, pero os hacéis una idea).

Claro, en cierta medida lo hace presentando un entorno más complejo de lo que parece y que puede desarrollar según va pasando los capítulos. De hecho casi cada episodio está contemplado como un nuevo obstáculo en la idílica relación. Obstáculos que, afortunadamente, surgen de manera bastante natural.

Netflix nos está haciendo regalos de navidad casi inadvertidamente cada día. Y 'You', junto a 'Derry Girls' (de la que espero hablaros en breve) y la peli de 'Black Mirror' es uno de ellos. Un thriller bastante adictivo que, sin duda nos dará un toque siniestro para estas fiestas y, a la vez, hace que nos cuestionemos si alguna vez hemos sido Joe.

PD. Un pequeño aviso: por alguna razón, Netflix no ha localizado la serie para España , por lo que tanto el doblaje como los subtítulos están en español latinoamericano.