'Tres idénticos desconocidos': la confirmación del género documental como nuevo nuevo thriller conspiranoico

Hace ya algún tiempo que el género documental se encuentra afianzado como una fábrica de thrillers más que notables. Títulos como 'Catfish', 'El impostor' o la alucinante 'Ícaro' han aportado un montón de horas de cinematografía de primer nivel.

Pero no solo de cine vive el documental. También la pequeña pantalla nos ha hecho vibrar con 'The Jinx (El gafe)', 'Making a Murderer' o la reciente 'Abducted in plain sight'. Y la máquina no para tal y como demuestra el excelente estreno en nuestras pantallas de 'Tres idénticos desconocidos', la última gran bomba del thriller documental. Conspiranóico.

Eran uno dos y tres

Esta historia arranca de manera idílica en la Nueva York de 1980. Tres completos extraños descubren accidentalmente que son trillizos idénticos, separados en el momento del nacimiento. Una alegre reunión tras 19 años los catapulta a la fama internacional.

Hasta aquí todo bien, pero si algo hemos aprendido es que las buenas historias son las que permanecen en el recuerdo gracias a un inesperado golpe bajo. Y de golpes sabe un rato su director, Tim Wardle, que hace unos años ya se adentró en otra historia peliaguda con 'One killer punch', documental para televisión que podéis ver aquí mismo.

Como decíamos, la historia arranca de manera ideal, pero la alegría y la inocencia no tardarán en tomar un giro oscuro, revelando un secreto extraordinario e inquietante que va más allá de sus propias vidas y podría transformar nuestra comprensión de la naturaleza humana para siempre. Todo ello gracias a un inmenso material de archivo al que su director sabe añadir intrigantes ganchos narrativos en forma de recreación elegante junto a un trabajo de investigación de categoría.

¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Adónde vamos?

Resulta realmente perturbador comprobar cómo estos tres críos llegaron a separar sus caminos nada más nacer, pero no más que las consecuencias que traería a sus vidas. 'Tres idénticos desconocidos' maneja la información con estilo, dosificando revelaciones y secretos hasta ir abriendo una caja de los truenos que todavía resuenan ahora.

Más allá de bañar en sospecha la existencia de un libre albedrío vital, lo que propone el documental de Wardle ha estado silenciado durante muchos años. Durante el desarrollo de la producción, fueron varios los informes que llegaron al equipo acerca de intentos anteriores de contar la historia durante los ochenta y los noventa. Al menos en uno de estos casos, aparentemente la película estaba casi terminada y lista para ser lanzada cuando fue desechada en el último momento por la directiva.

Existen teorías de conspiración acerca de las conexiones políticas y mediáticas sobre el deseo de mantener en secreto esta historia, algo en que deja meridianamente claro el resultado final, y eso solo hace más interesante el documental.

'Tres idénticos desconocidos' tiene todos los ingredientes que necesita un buen thriller para atraer al espectador: unos protagonistas cercanos e interesantes, inesperados cambios de tono y giros imposibles en la trama, suspense, misterio y un desenlace que se quedará rebotando en tu cabeza mucho después de su final. Cómo es posible que algo así haya sucedido o cómo demonios es posible que esta historia no sea de dominio público son quizás las verdaderas preguntas que hacerse.

Cuando la realidad supera a la ficción, cuando un trabajo de investigación exhaustivo nos conduce a territorios tan peligrosos como los expuestos aquí, es lógico que al final la realidad termine convertida en ficción. No pasará mucho tiempo hasta que veamos esta historia convertida en un largometraje.