'The Old Man and the Gun', un agradable paseo a través del legado de uno de los grandes mitos de la pantalla

Robert Redford. Dos palabras que, de algún modo, resumen el cine. Resumen una trayectoria eterna aportando fanfarronería, clase, buen rollo y una sabia elección de proyectos. Desde 'La jauría humana' hasta este viejo armado. La película de David Lowery es un canto de cisne emocionante pero siempre vitalista.

Una reunión de amigos

'The old man and the gun' se basa en la historia real de Forrest Tucker (Robert Redford), desde su audaz huida de San Quentin a la edad de 70 años hasta una serie de atracos sin precedentes que confundió a las autoridades y entretuvo a la opinión pública. Envuelto en la búsqueda del hombre se encuentra el detective John Hunt (Casey Affleck), a medio camino entre lo cautivado que se encuentra por el compromiso de Forrest con su oficio y su deber como hombre de la ley. Como guinda a este entrañable pastel debemos añadir a Jewel (Sissy Spacek), la mujer que lo ama a pesar de su arriesgada vida y que le hará replantearse sus asuntos.

El tesón de David Lowery es encomiable. Tras su respetada 'En un lugar sin ley' dio el salto al mainstream con la notable 'Peter y el dragón', donde mantuvo una buena relación con Redford, a quien conocía de Sundance, que ha llevado al director a ser el encargado de dirigir su película de jubilación. “Le dije a David que lo único que tenía que ser esta película era algo divertido. Forrest es un personaje maravilloso, complicado, tan lleno de vida, riesgo y peligro, pero también trata de divertirse”, dice el astro rubio.

Al otro lado del ring, un clásico del cine del director, el extraordinario Casey Affleck, que lleva un par de temporadas eligiendo papeles con una sabiduría casi paranormal. Tras pasarse varias jornadas de rodaje bajo las sábanas en 'A ghost story', repite con Lowery por tercera vez. Y hablando de viejos amigos, Daniel Hart, uno de los compositores más interesantes del momento, pone música por sexta vez a las imágenes de su colega.

Una historia mayormente real

Lowery pasa de 'A Ghost Story' a una suerte de 'A Redford Story' y traslada el señorío de su protagonista, un ladrón de bancos, a su narración, convirtiendo una historia que podría ser más sórdida en un dulce thriller con aires de fábula optimista. 'The Old Man and the Gun' es una suerte de legado de los papeles de Redford en títulos como 'Dos hombres y un destino' o 'El Golpe', entrando de lleno en el metalenguaje a través del uso de fotos en blanco y negro del joven Redford, así como imágenes de la estupenda película de 1966, 'La jauría humana'.

"No es una continuación literal de ninguna de las películas que Redford ha interpretado antes", afirma Lowery. "Pero lo es de manera espiritual, se siente como una sucesora de esas películas, ya que casi captura el espíritu de esos personajes en una etapa posterior de sus vidas". La cámara de Lowery y la luz de Joe Anderson capturan con estilo y mucha clase ese 1981 al que Daniel Hart adorna con una banda sonora de aires mucho más elegantes y jazzísticos que en su anterior colaboración.

Puede que la verdadera pega que uno pueda poner a un título como 'The old man and the gun' sea que la despedida de su estrella eclipse el resto del conjunto, pero cuando la veamos desde la distancia es muy posible que esta optimista historia sobre la libertad nos llegue más adentro. Tampoco está de más recordar que Redford ganó el Oscar como mejor director por 'Gente corriente', y ha rodado como director títulos tan respetados como 'El rio de la vida', 'El hombre que susurraba a los caballos' o la excelente 'Quiz Show (El dilema)'. Hasta siempre, viejo.