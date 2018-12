'Elseworlds' es el peor crossover del Arrowverso: el debut de Batwoman apenas estimula una aventura anodina

Los que llevamos años leyendo cómics de Marvel y de DC sabemos que en el tema de los crossovers, o eventos como los llaman ahora, puede pasar cualquier cosa. Si nos centramos en la editorial de Superman, Flash y compañía hemos sufrido con troplelías como 'Millenium' pero disfrutado con algunas como 'Crisis Infinita'. Y no creais que en Marvel el recuento es mejor (de hecho abusan todavía más de la fórmula y hay cosas vergonzosas).

Con los crossovers anuales del arrowverso pasa algo similar (con la diferencia de que no estás medio año leyéndolo "en directo"), cada año varía el resultado. Y 'Elseworlds', el de este año, es probablemente el peor de los que hemos visto hasta ahora.

Y ojo, que aqui no cuento el crossover musical de 'The Flash' y 'Supergirl', que debe andar "ahí ahí" a mi juicio. El caso es que, si bien había cierta expectación por ver a Batwoman (Ruby Rose) y los cacareados guiños a 'Smallville', el cruce demuestra que llenar algo de referencias y "fanservice" no es suficiente si el guion no está a la altura.

Tras un prólogo en Tierra 90 y una primera escena donde conocemos al genetista John Deegan (Jeremy Davies) y su encuentro con el Monitor (LaMonica Garrett) 'Elseworlds' comienza con Oliver Queen (Stephen Amell) despertando y viendo que algo ha debido provocar un "cambio de cuerpo" con Barry Allen (Gustin Grant). Alguien ha alterado la realidad y son los únicos en darse cuenta, lo que les traerá problemas con sus amigos y conocidos.

Comenzará entonces una aventura para restablecer la realidad y recuperar el Libro del destino con ayuda de Kara (Melissa Benoist), su primo Superman (Tyler Hoechlin), que al parecer vive en la granja de 'Smallville', y la recién llegada y desaprovechada Batwoman.

A mí me ponen un episodio o una saga de realidades alternativas/alteraciones temporales y demás parafernalia y compro fuertemente. Sobre todo porque de este tipo de historias suele desprenderse algunos debates interesantes sobre identidad y la motivación por la que se cogen una u otra vía de vida. Además, con los superhéroes se puede tocar otras cuestiones interesantes.

Temas que 'Elseworlds' toca, sobre todo en 'Supergirl' (que se presta más a estos debates, sobre todo en estas dos últimas temporadas), pero no terminan de hacerse presentes del todo. Cosa que, si bien es lógica teniendo en cuenta la naturaleza del género, deja la sensación de dejadez, valga la redundancia, con un buen elemento que podría haber potenciado el crossover.

Pero bueno, tampoco es que el tono del Arrowverso se preste a sesudas disertaciones sobre el heroísmo y lo que hay detrás de nuestros actos y decisiones vitales. Esto no es 'Watchmen' y no le pedimos que lo sea. El problema es que todo esto pretende adornar una aventura que no llega a interesar en ningún momento.

'Elseworlds' es, se mire por donde se mire, el peor crossover de todos los que llevamos en el Arrowverso. Por lo menos si contamos con "los oficiales". Y lo es debido a que la historia es bastante decepcionante y floja. No es que me esperase la maravilla que fue 'Crisis en Tierra-X' pero sí una buena pieza de ficción seriada.

Quizá uno de los problemas sea la ausencia de 'Legends of Tomorrow', atrapados por su propia trama de alteración del pasado y terribles consecuencias en un doble episodio sensacional. Esta serie no solo aportaba una dosis de "mamarrachería" palomitera genial, sino que contribuían a darle ritmo a la historia.

Comenzaba hablando de la dinámica/evolución de la calidad en los crossovers de los cómics, donde hay una inercia a la hora de hacer estos eventos "porque es lo que toca" que repercuten muy negativamente en el resultado final. En el Arrowverso pasa lo mismo: en vez de dejar que el cruce germine de manera orgánica, este es forzado.

A veces funciona, y en el Arrowverso mismo hay antecedentes. Pero es más probable que no lo haga y este 'Elseworlds' ha sido un ejemplo. Un guion mediocre con una historia para el olvido que da la sensación que lo único bueno que tiene es que da la pista para el de 2019. Esperemos que 'Crisis en Tierras Infinitas' sea mejor.