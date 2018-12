'Derry Girls': Netflix nos sorprende estrenando una de las mejores comedias de 2018

Si hay algo malo en esta era del pico de la producción televisiva (se calcula que solo en EEUU se han producido 495 series con guion este 2018) es que hay tanto material que es difícil estar al corriente de todo lo que merece la pena y hay muchas joyas que no logran ser captadas por el radar del seriéfilo. Una de ellas es 'Derry Girls', serie norirlandesa que, habiendo sido todo un éxito en Channel 4, ha llegado de tapadillo al resto del mundo via Netflix.

Estrenada en Reino Unido nada menos que en enero de 2018 y renovada por una segunda temporada nada más emitido el primer episodio, 'Derry Girls' es una comedia de seis episodios escrita por Lisa McGee ('Being Human', 'The White Queen') y protagonizada por Saoirse-Monica Jackson, Louisa Harland, Nicola Coughlan, Jamie-Lee O'Donnell y Dylan Llewellyn.

Nos encontramos en London derry, durante la escalada del conflicto de Irlanda del Norte en 1990. Erin (Jackson), Orla (Harland), Clare (Coughlan) y Michelle (O'Donnell) son un grupo de chicas adolescentes que suficiente tienen con aprobar el curso y el resto de sus preocupaciones de jóvenes como para tener que lidiar con amenazas de bomba y demás en uno de los núcleos del conflicto armado.

En el primer episodio conocemos a James (Llewellyn), primo de Michelle que acaba de llegar de Londres. Como en la parte católica de Derry ser inglés (y hablar con acento londinense) es casi suicidarse, no puede ir al colegio chicos porque le darían una paliza.

Por lo que James se convierte en el primer alumno chico en el colegio de monjas al que van nuestras protagonistas, lo que no le libra de constantes humillaciones. Y no solo por parte de los adolescentes, sino también de la familia, a la que hay que dar de comer aparte.

'Derry Girls' es una comedia hilarante, con un toque de inocencia "propia" de la época pero no es un humor blanco en absoluto. Es una mezcla sensacional de monjas, curas, "milagros" y de jóvenes que no dejan de meterse en líos e intentan salir airosos de sus embrollos.

Si vivisteis los 90 no dejaréis de corear la banda sonora repleta de grandes temazos del pop de la época con, por supuesto, éxitos de The Corrs y otras bandas de origen irlandés. Pero no es una serie que abuse del factor nostalgia, en ese sentido.

Lo peor que tiene 'Derry Girls' es que son seis episodios de veintipocos minutos, por lo que se termina antes de que te des siquiera cuenta. Lo que no quiere decir que en su brevedad no haya multitud de momentazos y grandes gags y personajes que convierten a esta pequeña serie en una de las grandes comedias de 2018.