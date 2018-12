'Bumblebee' es la mejor película de la saga 'Transformers'

‘Transformers’ es una de las franquicias cinematográficas más taquilleras del siglo XXI. Hasta la fecha se han estrenado cinco películas dirigidas por Michael Bay que suman una recaudación superior a los 4.300 millones de dólares, pero ‘El último caballero’, la quinta entrega fue la más cara y también la que menos ingresó en su paso por cines. Pese a ello, fue un éxito, pero también indicaba que el público estaba empezando a cansarse de la sobredosis de explosiones.

No obstante, todo eso sucedió antes de que Paramount diese luz verde a ‘Bumblebee’, una precuela centrada en el transformer que da título a la cinta que desde el principio sonaba a un cambio de dirección muy necesario en la franquicia. Para ello confiaron en Travis Knight, director de ‘Kubo y las dos cuerdas mágicas’ y es verdad que se queda lejos de llegar al excelente nivel de la cinta de Laika pero también que es la mejor película hasta ahora de la saga ‘Transformers’.

Menos es más

Con la franquicia ‘Transformers’ daba la sensación de que tras una simpática primera entrega siempre había que hacer algo más grande que lo anterior en términos visuales, algo que para nada es malo de por sí, pero la cosa cambia si esos esfuerzos se traducen en descuidar todo lo demás hasta el punto de acabar resultando aburrido -cada secuela era peor que la anterior-, algo especialmente imperdonable en cintas de este estilo. ‘Bumblebee’ cambia eso.

En ‘Bumblebee’ se apuesta por un enfoque más de aventura familiar con un fuerte componente de nostalgia ochentera, aunque sin caer en el error de limitarse a que el intento de reproducir el encanto de otra época oculte la nada. Ahí ayuda bastante el sencillo pero muy efectivo guion de Christina Hodson que se apoya sobre todo en la construcción de un relación entre Bumblebee y el personaje interpretado por Hailee Steinfeld con ciertos ecos de la sensacional ‘El gigante de hierro’.

No son pocas las películas que han jugado con la creación de una inesperada amistad entre alguien humano y una criatura o animal con la que normalmente no compartiría espacio. En ‘Bumblebee’ se logra dar con el punto adecuado de dulzura y encanto para que todos esos momentos en los que la historia realmente no avanza gran cosa se vean con una sonrisa en la boca. Aquí Hodson echa mano de armas de eficacia comprobada y no falla.

Además, Knight apuesta por un uso bastante controlado de los efectos especiales tras un inicio más centrado en la mitología de este universo. Es cierto que le falta el saber hacer de Bay para estas escenas, pero a cambio evita con acierto la saturación y tampoco cae en el error de utilizar un tipo de montaje que en ocasiones desluce lo que debería ser impresionante. Vamos, ‘Bumblebee’ es menos espectacular pero esos momentos están bien integrados en la película.

‘Bumblebee’ es sencilla en el buen sentido

Por su parte, el inevitable uso de la rivalidad entre autobots y decepticons cumple su cometido sin grandes complicaciones, pero una de las cosas que más agradecí es que esa nostalgia ochentera, potenciada sobre todo a través de una lograda selección de canciones de la época, da pie a un cambio notable en el sentido del humor en la saga.

La estupidez -se buscaba al mismo tiempo un toque infantil con detalles muy mal integrados pensados para los adultos provocando un auténtico sindios- cada vez era más marcada en las cintas de Bay y ese cambio ‘Bumblebee’ es uno de los elementos que potencia el encanto de la película. No hay bromas de carcajadas, pero sí te ríes en varios momentos y siempre lo ves interesado, incluso cuando el guion apuesta por elementos más genéricos.

Por último, ya he mencionado a Steinfeld, pero me gustaría incidir en lo acertada que resulta su elección para que ese elemento más emocional del relato funcione. Ni por asomo esperéis una profundidad equiparable a la de un auténtico drama, pero se dan con los ingredientes necesarios para que su personaje tenga cierta entidad y ella sabe aprovecharlo para que 'Bumblebee' sea una película con algo de corazón.

En definitiva, ‘Bumblebee’ es una película bastante entretenida en la que destaca la amistad entre sus dos protagonistas. Todo lo que hay alrededor de ellos baja el nivel, pero nunca tanto como para que su visionado deje de ser agradable. A esto le añades un poco más de sentido del espectáculo y tendrías lo que siempre debió ser y nunca fue esta franquicia.