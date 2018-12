'Arrebato’, la enigmática obra maestra cumple 40 años y el misterio se multiplica con su polémico lanzamiento en alta definición

El nueve de junio de 1980 llegaba a las pantallas ‘Arrebato’, de Iván Zulueta. Protagonizado por Eusebio Poncela, Cecilia Roth y Will More, el título era el segundo largometraje de Zulueta, que había firmado ‘Un, dos, tres, al escondite inglés’ en 1969 con producción de José Luis Borau. La película se estrenó en el cine Azul en Madrid, y fue todo lo contrario a un éxito de taquilla, desapareciendo después de trece días en cartel. Fue nominada a mejor película en Festival internazionale del giallo e del mistero y ganó dos premios en el Fantasporto: crítico y mejor guión. Sorprendentemente, ni en Cannes ni Berlín la quisieron por ser demasiado extrema.

El 4 de diciembre de 2018 sale a la venta una edición limitada de la película tras un proceso en el que se han respetado los colores y formato originales de la película.

Una habitación con tomavistas

La gente de 39 Escalones Films ha sido la encargada de lanzar al mercado, en colaboración con Fnac, una tirada limitada de la nueva edición restaurada. Por supuesto, opiniones hay para todos los gustos, y si el mundo dudaba de la reciente restauración de '2001: Una odisea del espacio' a cargo de Christopher Nolan, algún que otro cuchillo no ha tardado en surcar los cielos a propósito del trabajo realizado con la eterna película de Zulueta.

"Por la peculiar forma de Zulueta de concebir el cine, el máster del que hemos partido, procedente de la restauración realizada por la Filmoteca Española, contiene una iluminación y colores muy particulares, elementos que se habían homogeneizado en anteriores ediciones para adaptarlo a las normas de emisión imperantes, lo que ha podido chocar a algunos compradores que no conocen en profundidad la obra e idiosincrasia del director". Habla Carlos Guerrero, director editorial de 39 Escalones Films.

"Saldrán 1050 copias. En principio no tenemos previsto lanzar una nueva tirada cuando se agote, al menos no hasta mediados del próximo año".

Una cuestión de color

Hace unos años hubo otra edición en dvd editada por Karma Films que posiblemente nos ayude a entender un poco mejor el proceso por el que ha pasado este debut en el mundo del 1080p. Hablamos con el equipo del Centro de Conservación y Restauración de Filmoteca Española.

"En realidad estamos hablando de reproducciones que se han realizado en la Filmoteca. La gente puede dar diferentes significados al término “restauración”. Si hablamos de restauración como un retoque al etalonaje o a la luz, estamos de acuerdo, pero no hemos hecho una restauración del negativo original de ‘Arrebato’. Del negativo se tiró un duplicado positivo, se hizo un nuevo etalonaje y se tiró una copia a betacam digital. Como parte de nuestro trabajo de preservación hacemos reproducciones que nos aseguren que el negativo se conserve el máximo tiempo posible y que tengamos el máximo de materiales fotoquímicos posibles. Puede ser que en este caso el término no se haya utilizado correctamente".

"Podemos estar hablando de la reproducción que se utilizó en la Filmoteca en el año 2010, de la que se sacó un dvd. Lo que hicimos entonces fue tirar un DCP del Betacam digital por razones de proyección, porque en algún caso se pidió. Nosotros preparamos un DCP de esa versión. En realidad del negativo se hizo un duplicado y de ese duplicado se ha hecho un nuevo etalonaje. Desde aquí no lo vemos como una “restauración”, es algo más parecido a una “remasterización”. De todos modos, que nosotros no lo hayamos hecho no significa necesariamente que esa “restauración” no sea real".

El propietario de los derechos de 'Arrebato' es Paco Hoyos, uno de los primeros distribuidores que creyó en el cine de autor en España, que apostó por directores nuevos y desconocidos cuando nadie se atrevía a arriesgarse con ellos.

"Durante el rodaje yo era participante activo de lo que se consideraba “la movida”, conocí al productor, frecuentaba los sitios donde se estaba cocinando la historia. Había visto algún corto de Iván y en ese momento mi participación era de aficionado interesado. Yo me dedicaba a la exhibición y la distribución. Mucho más adelante, durante los 90, el productor necesitaba dinero y me ofreció comprar la película, sabiendo que durante todos estos años yo había sido uno de los mayores fans de ‘Arrebato’. Entonces compré los derechos de por vida de la película para todo el mundo y todos los formatos".

El fotógrafo del pánico

'Arrebato' fue la última película dirigida por Iván Zulueta. "Iván siempre esperó un nuevo guión con el que involucrarse. En esas estabas cuando falleció. Siempre tuvo una salud delicada".

Cuesta creer que una película así no haya sido revisada desde el punto de vista del remake. Las posibilidades de trasladar esta historia al presente son infinitas. 'Arrebato' tiene uno de los desenlaces más aterradores del cine español, una ejecución inolvidable que ríete tú de las cintas VHS malditas del maldito Oriente. Fue una película visionaria que adelantó una increíble cantidad de recursos en el género, sea cual sea el género al que pertenece una película así. El 'Drácula' de la movida madrileña. Nuestro 'Videodrome' con tomavistas: "Creo que sigue siendo una película desconocida para las nuevas generaciones. Me parece que falta una política educativa, una tarea formativa para con el cine, sobre todo con el español".

"Algún americano, de los ilustrados, me propuso hacer una versión americana, y es algo me da mucho respeto, porque Iván está muerto, pero no lo sé, podría pensármelo. Lo que pasa es que deberíamos tener contacto con arrebatados de esta época, que seguro que los hay y utilizan otros formatos. Qué sé yo, un teléfono".

"Hay fines de semana en los que se estrenan demasiadas películas españolas y no todas tienen espectadores, lo que las condena a las estanterías o a los canales que las hayan producido, si tienen esa suerte. Estamos perdiendo el ritual de ir al cine y compartir una experiencia común con el resto de los espectadores".

El caso es que toda una generación de nuevos espectadores puede descubrir una de las grandes obras de nuestro cine ahora que llega su 40 aniversario gracias a una distribuidora que ya nos ha ofrecido trabajos excepcionales como la saga 'Phantasma' y que tiene un título tan interesante como 'La torre de los siete jorobados' en el punto de mira.