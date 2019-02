'Star Wars': Ewan McGregor se alegra de que por fin el público haya empezado a valorar la precuelas

Casi en el mismo momento en el que estaba previsto que empezara a rodarse la película de Obi Wan Kenobi en solitario dirigida por Stephen Daldry, enero de 2019, Ewan McGregor -que no se sabe si participaría o no en esa nueva entrega- ha recordado cuáles son sus impresiones sobre la trilogía que coprotagonizó. Ha sido en un artículo de 'Vanity Fair' que recuerda 25 escenas esenciales del cine de los últimos 25 años. La destaca el tuitero @REYSBENSOLOS, desde su cuenta dedicada casi en su integridad a Adam Driver.

vanity fair spoke to ewan for a 25 most influential movie scenes article and i love these lines so much - "from smirking, cynical opinions, now i’m getting feedback from the kids they were made for. "https://t.co/is82rwYDdL pic.twitter.com/mZxOcKxzpA