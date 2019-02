Rami Malek se distancia de Bryan Singer y aclara que su colaboración en 'Bohemian Rhapsody' "no fue agradable"

'Bohemian Rhapsody' sigue dando que hablar. El biopic de Freddie Mercury ha sido uno de los grandes éxitos de taquilla de 2018 y está siendo uno de los títulos más premiados de la temporada (opta a 5 Premios Óscar) pero también se está viendo salpicada por una fea polémica relacionada con Bryan Singer.

El único director acreditado del film, aunque fue reemplazado por Dexter Fletcher a falta de dos semanas para acabar el rodaje, ha sido acusado de abuso sexual a menores; alegaciones que Singer rechaza y califica de "homófobas" (curiosamente, Kevin Spacey también usó la homosexualidad como escudo ante acusaciones similares). El actor Rami Malek, que parte como favorito al Óscar por su interpretación del líder de Queen, no ha podido evitar mantenerse más tiempo en silencio y ha querido dejar clara su posición.

El mes pasado, Malek se limitó a declarar que no sabía nada sobre los escándalos sexuales relacionados con Bryan Singer cuando firmó para protagonizar 'Bohemian Rhapsody'. Sin embargo, durante su reciente paso por el Festival Internacional de Cine de Santa Bárbara, la estrella cambió su discurso y dejó alguna pistas sobre lo que debió ser un complicado rodaje:

No quiero que nadie sienta que no puede compartir su historia. Me he sentado aquí y he hablado sobre cómo todo el mundo merece una voz y cualquiera que desee hablar sobre lo que pasó con Bryan merece que su voz se oiga. Mi situación con Bryan no fue agradable, en absoluto. Y eso es lo que puedo decir al respecto, en este momento."