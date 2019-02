Óscar 2019: en qué series podemos ver a los mejores actores del año

Una de las, en ocasiones, risibles tendencias en el mundo de los premios de Hollywood es la de premiar a actores de otros medios. Es muy común ver en los Emmy (sobre todo en las categorías de miniseries) y en los Globos de Oro cómo actores consagrados del cine suben a recoger estatuillas televisivas y en esta ocasión los Óscar 2019 han tenido la oportunidad de compensar y confirmar que, efectivamente, eso de que los actores de cine no hacen televisión y viceversa es cosa del pasado.

Y es que coincide que los cuatro actores y actrices premiados a mejor protagonista y mejor secundario tienen a sus espaldas ya no alguna que otra película, sino centenares de créditos en televisión que, en muchos casos, han sido su plataforma a la fama. Así que vamos a repasar las carreras televisivas de Rami Malek, Regina King, Olivia Colman y Mahershala Ali.

Mejor actor de reparto: Mahershala Ali

Con la temporada 3 de 'True Detective' recién terminada con un inmenso papel de Ali en tres épocas de su vida, la carrera del ganador a mejor actor de reparto por 'Green Book' en televisión es absolutamente envidiable. Su primer papel conocido fue el de Richard Tyler en la fenomenal 'Los 4400', que recibirá próximamente un reboot por parte de The CW. Sin dejar el género fantástico, participó como agente del FBI en una de las series de superhéroes más recomendables de la década: 'Alphas'.

Ese mismo año lo pudimos ver interpretando al detective privado Anthony King en 'Treme', pero quizás sus papeles más conocidos los tendría gracias a Netflix. Por un lado como Remy Danton, cabildero y empleado ocasional de Frank Underwood en 'House of Cards' y, por el otro, como Cottonmouth Stokes, mafioso de la primera temporada de 'Luke Cage'.

Mejor actriz de reparto: Regina King

Regina King ganó el domingo el Óscar a mejor actriz de reparto por su papel en 'El blues de Beale Street' pero es una vieja conocida para todos los seriéfilos. Los más veteranos del lugar quizá la recordéis (creo que no se llegó a emitir en España, pero sí en Latinoamérica) por su papel de Brenda en '227', comedia afroamericana de los años 80.

Además puso voz a las protagonistas de 'The Boondocks' e hizo del papel de la hermana de (los) presidente(s) Palmer en la quinta temporada de '24'. Sin embargo su papel más conocido fue el de la Detective Lydia Adams en la no suficientemente valorada 'Southland'. Últimamente la hemos podido ver como secundaria en las tres temporadas de 'American Crime' y, más recientemente, en 'Seven Seconds', la última creación de Veena Sud que le valió un Emmy. Y, ¿su próximo proyecto? 'Watchmen'.

Mejor actor protagonista: Rami Malek

Quizá uno de los premios más polémicos de la noche sea el de Rami Malek como Freddie Mercury en 'Bohemian Rhapsody'. Pero el actor ya había ganado un premio Emmy por su papel de Elliot Alderson en la imprescindible 'Mr. Robot', uno de sus papeles más conocidos en una carrera no demasiado larga.

Tras participar en algún que otro episodio suelto de series como 'Las Chicas Gilmore' y protagonizar la mediocre 'La guerra en casa', dónde captó la atención de todas las miradas fue en su papel de Snafu en 'The Pacific', la sucesora espiritual de 'Band of brothers'. Últimamente también ha puesto voz a Flip McVicker en la última temporada de 'Bojack Horseman'.

Mejor actriz protagonista: Olivia Colman

Para los fans de la televisión inglesa, Olivia Colman ('La favorita') resulta tan familiar como el Big Ben. Nombra una serie de lo que llevamos de siglo y si no ha estado es que le coincidía con otra. Ha aparecido en algún episodio suelto de 'The Office', 'Doctor Who', 'Skins', etc.

Tras participar en comedias como 'Peep show', 'Green wing', 'Twenty Twelve' o 'Rev', uno de sus grandes papeles fue el de la inspectora Miller en las tres temporadas de 'Broadchurch'. Además la hemos visto en la adaptación de 'El infiltrado' y como madrina en 'Fleabag' antes de protagonizar uno de sus papeles más esperados: el de Isabel II en las próximas dos temporadas de 'The Crown'.