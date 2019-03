Muere Luke Perry a los 52 años: adiós a la estrella de 'Sensación de vivir' y 'Riverdale'

Con solo 52 años, Luke Perry no ha podido superar el derrame cerebral que sufría el pasado jueves. Con un buen presente y un mejor futuro por delante, con el regreso de la icónica serie televisiva, la muerte de Perry es un jarro de agua fría para sus millones de fans.

Normal life

Luke Perry tuvo una peculiar carrera como actor desde principios de los 80, y se convirtió en un rostro familiar a partir de 'Sensación de vivir', que seguramente le ha permitido vivir de royalties durante todos estos años.

Actor carismático y de culto, también es recordado por su simpático Pike de la seminal (y bastante recuperable) 'Buffy, la cazavampiros' ideada por Joss Whedon y dirigida por Fran Rubel Kuzui sin la que, tal vez, no existiría la mítica serie televisiva.

Después de eso, su carrera se relajó, aunque se dejó ver en títulos como 'El quinto elemento' y protagonizando la notable 'Normal Life' de John McNaughton junto a la no menos mítica Ashley Judd. Actualmente Perry seguía en nuestras pantallas con un papel protagónico como el padre de Archie en exitosa serie de CW, "Riverdale".

Su último trabajo ha sido un papel en la esperada próxima película de Quentin Tarantino, "Once Upon a Time in Hollywood". Perdemos a un tipo discreto que como muchos de sus compañeros de "pelotazo" decidió no pisar el acelerador de la fama y posiblemente al único ser humano que supo llevar con clase la mosca de la barba. Hasta siempre.