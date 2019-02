Emma Thompson explica su rechazo a colaborar con John Lasseter: "¿Por qué una mujer iba a querer trabajar con él?"

Emma Thompson había llegado a un acuerdo para prestar su voz a un personaje de 'Luck', una película de Skydance Animation, pero la actriz decidió abandonar el proyecto tras anunciarse el fichaje de John Lasseter por la compañía. Estaba claro que las acusaciones de acoso sexual recibidas por Lasseter que ya provocaron su salida de Pixar tuvieron algo que ver en ello, pero Thompson ahora ha querido explicar mejor sus motivos.

En concreto, la actriz no ha querido hacer ninguna declaración al respecto, pero ha hecho pública la carta que hizo llegar a Skydance para explicar su marcha. En ella sobresalen varias preguntas que plantea sobre la conveniencia de contar con Lasseter y cómo afecta eso a todos los que tengan que trabajar con él en Skydance:

Si un hombre ha estado tocando de forma inapropiada a mujeres durante décadas, ¿por qué una mujer iba a querer trabajar con él si la única razón por la que no está haciéndolo ahora es que en su contrato dice que debe comportarse "profesionalmente"?

Si un hombre ha hecho sentir infravaloradas y sin respeto durante décadas en sus compañías, ¿por qué deberían las mujeres de su nueva compañía pensar que cualquier respeto que les muestre es algo más que algo requerido por su entrenador, su terapeuta y su contrato? El mensaje parece ser: "Estoy aprendiendo a sentir respecto por las mujeres, así que por favor tened paciencia mientras trabajo en ello. No es fácil".

Se ha dicho mucho sobre dar una "segunda oportunidad" a John Lasseter. Pero presuntamente él va a cobrar millones de dólares por recibirla. ¿Cuánto dinero están recibiendo los empleados en Skydance por dar esa segunda oportunidad?

Si John Lasseter iniciase su propia compañía, entonces todos los empleados tendrían la oportunidad de darle o no esa segunda oportunidad, pero cualquiera de Skydance que no quiera dársela tiene que quedarse y sentirse incómodo o perder sus trabajos. ¿No debería ser John Lasseter quien pierda su trabajo si los trabajadores no quieren darle una segunda oportunidad?

Skydance ha revelado que ninguna mujer llegó a un acuerdo con Pixar o Disney como resultado de ser acosadas por John Lasseter. Teniendo en cuenta todo todo el abuso que se ha amontonado en las mujeres que han dado el paso necesario para acusar a hombres poderosos, ¿de verdad creemos que la falta de acuerdos significa que no hubo acoso o un ambiente de trabajo hostil? ¿Debemos sentirnos aliviados porque las mujeres que vieron hundirse sus carreras por trabajar con Lasseter no recibieron dinero?